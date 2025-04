Botafogo jogou com mancha na camisa por dois meses e você não percebeu

O Botafogo jogou 12 partidas na temporada, de diferentes campeonatos, com uma pequena mancha na parte de trás da camisa, próximo ao número dos atletas. E ninguém viu — ou, pelo menos, ninguém pareceu dar atenção àquilo. O que só reforçou a força e a importância da campanha.

Trata-se de uma ação do Botafogo em parceria com o Instituto Melanoma Brasil. A campanha foi criada pelas agências End to End e Área 23 e recebeu o nome de “O Patrocínio Que Ninguém Viu”. É um alerta sobre a importância de se fazerem exames regulares que possam identificar a presença de melanomas, o tipo mais agressivo de câncer de pele.

— Aqui no Botafogo nós acreditamos que o futebol ultrapassa as quatro linhas. Então, nosso objetivo principal nessa parceria com a Melanoma Brasil foi chamar a atenção para uma doença silenciosa, que é o melanoma. A gente conseguiu fazer uma conexão da nossa camisa, uma manchinha que ninguém notou por bastante tempo e um câncer tão agressivo — declarou o diretor de Marketing do Botafogo, Pedro Souto

— O Botafogo usou o esporte como uma plataforma de conscientização e a ação nos mostrou que, muitas vezes, o que a gente não vê é o que mais necessita de atenção — acrescentou o executivo do clube.

Além de mancha na camisa do Botafogo, ação tem site específico

A presidente do Instituto Melanoma Brasil, Rebecca Montanheiro, lembrou que o câncer de pele é tratável quando identificado de forma precoce, e que ele pode surgir a partir de pintas já existentes. É isso o que faz com que muitas vezes uma manchinha simples, como no caso da campanha na camisa do Botafogo, não receba a devida atenção.

— O melanoma pode surgir em qualquer parte do corpo, inclusive a partir de uma pinta já existente — diz Rebecca. — O câncer de pele é, em grande parte, prevenível e tratável quando identificado a tempo. Por isso, campanhas como essa são fundamentais para conscientizar e alertar a população.

Além da camisa, a campanha conta com o site educativo O Patrocínio que Ninguém Viu e terá uma série de postagens em redes sociais.