Questionado no Botafogo, Igor Jesus rebate críticas por falta de gols

No último sábado (5), o Botafogo venceu o Juventude, por 2 a 0, no Nilton Santos, em vitória que valeu mais do que os três pontos na tabela. Isso porque tanto a equipe quanto Igor Jesus, centroavante alvinegro, vivia um longo jejum de gols.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O camisa 99 não marcava pelo Glorioso desde a estreia da equipe principal na temporada, no dia 29 de janeiro, em clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca. O período sem balançar as redes gerou críticas e questionamentos sobre o desempenho do atacante, que chegou a ter passagens pela Seleção Brasileira.

No entanto, a falta de efetividade ofensiva não passava somente pela fase de Igor Jesus. Sem contar os amistosos contra o Cruzeiro e Novorizontino, o Glorioso não marcava em partidas oficiais desde o dia 15 de fevereiro, no empate com o Boavista pelo estadual. Desde então, foram cinco jogos sem balançar as redes.

continua após a publicidade

A vitória sobre o Juventude deixou tudo isso para trás, e além de abrir o placar no Nilton Santos, Igor Jesus ainda teve a chance de marcar o terceiro, que acabou sendo anulado por impedimento.

Depois da partida, o jogador falou sobre as críticas que recebeu durante o jejum, e ressaltou o papel que tem exercido dentro de campo, para além de balançar as redes.

continua após a publicidade

– Na verdade, somente quem entende realmente o futebol vai saber mesmo o meu papel que eu tenho feito dentro de campo. Sou um jogador que consigo atacar bem a profundidade, escorar bem o zagueiro para poder escorar a bola de frente para os meus companheiros. Eu acho que eu tenho feito isso muito bem e agora estou podendo ter as oportunidades. Espero ter cada vez mais para estar podendo marcar em cada partida.

E os números falam por si só. O centroavante alvinegro é o primeiro, entre todos os atacantes da Série A, em duelos ganhados e bolas recuperadas. Além de ser o segundo em grandes chances criadas, passes decisivos e ações na área do rival.

Veja os números de Igor Jesus

1º em duelos ganhos (238)

1º em faltas sofridas (85)

1º em bolas recuperadas (90)

2º em assistências (5)

2º em finalizações (94)

2º em finalizações no gol (38)

2º em grandes chances criadas (9)

2º em passes decisivos (41)

2º em duelos aéreos ganhos (113)

2º em ações na área rival (161)

➡️ Jogador do Botafogo se destaca e justifica investimento milionário; veja números

Agora, o Botafogo vira a chave para o duelo contra o Carabobo, da Venezuela, pela segunda rodada da Libertadores, na próxima terça-feira (8), a partir das 19h (de Brasília), no Nilton Santos. O Glorioso perdeu o primeiro jogo na competição por 1 a 0 para a Universidad del Chile, em Santiago, na última semana.