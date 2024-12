Saiba os jogadores do Botafogo que voltam de empréstimo para 2025

O Botafogo já concentra todas as suas energias no planejamento e estruturação para a temporada 2025. O clube foi o último brasileiro a parar de jogar em 2024, sendo o time que mais entrou em campo no ano. Com olho na próxima temporada, veja os jogadores que retornam para General Severiano de empréstimo.

São eles: os zagueiros Philipe Sampaio (Atlético-GO) e Luis Segovia (CRB), os volantes Newton (Criciúma), Patrick de Paula (Criciúma) e Luís Oyama (Juventude), o meia Gustavo Sauer (Cuiabá) e o atacante Valentín Adamo (Unión Española).

De todos esses nomes, apenas Newton deve ser aproveitado pelo Alvinegro. O volante completou 31 jogos pelo Criciúma em 2024. Aos 24 anos, ele terminou a temporada com um gol e uma assistência.

O Botafogo também se despediria de Jeffinho e Adryelson, que retornariam de empréstimo ao Lyon, outro clube de John Textor. O time francês porém passa por problemas financeiros e tomou um transfer ban da Fifa.

Com isso, a situação dos jogadores ainda é incerta. O atacante, inclusive, manifestou interesse público em se manter no Alvinegro. Adryelson, por outro lado, já deu declarações, anteriormente, que retornaria à França.

