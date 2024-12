Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve um 2024 épico em diversos sentidos. Com quebra de recordes, escritas negativas e de expectativas, a equipe de Artur Jorge encerrou a temporada com 75 jogos disputados e como o time que mais entrou em campo no mundo este ano.

A nível de comparação, em 2023, o Alvinegro ultrapassaria o então campeão Palmeiras e o Corinthians, ao se tornar o terceiro clube que mais entrou em campo no ano. O ranking foi liderado pelo Fortaleza, com 78 jogos, seguido pelo Flamengo, com 76. Mas, em 2024, ninguém jogou mais que o Botafogo.

O elenco alvinegro chegou para disputar a Copa Intercontinental fisicamente desgastado. Depois de vencer o Brasileirão, em partida contra o São Paulo, no Nilton Santos, a delegação viajou na mesma noite para enfrentar o Pachuca, do México, em Doha, no Catar. O resultado não foi dos melhores. Depois de 16 horas de voo e menos de um dia de descanso em terra catari, o time brasileiro perdeu por 3 a 0 para a equipe mexicana, que não entrava em campo há dois meses.

A última vez que o Botafogo jogou tantas partidas em um ano foi em 2008, com 74 aparições. Na ocasião, o clube participou de 21 partidas no Campeonato Carioca, sendo vice-campeão. Além disso, chegou na semifinal da Copa do Brasil e parou nas quartas da Sul-Americana. Naquela, temporada, o Botafogo teve 56,7% de aproveitamento, somando as passagens de Cuca e Ney Franco pela equipe.

Jogos em 2008:

38 jogos no Brasileirão (sétimo colocado) 6 jogos na Sul-Americana (quartas) 9 jogos na Copa do Brasil (semifinal) 21 jogos no Campeonato Carioca (vice-campeão)

Já em 2024, o clube superou todos os seus melhores números em uma temporada. Além de ser campeão da competição, o Glorioso se tornou o campeão com a maior sequência invicta na era dos pontos corridos. Foram 16 jogos sem saber o que é perder. Por fim, encerrou a temporada com três taças a mais na sala de troféus de General Severiano. Confira o balanço:

Jogos em 2024:

38 jogos no Brasileirão (campeão)

14 jogos na Libertadores (campeão)

4 jogos na Copa do Brasil (oitavas)

15 jogos no Campeonato Carioca (campeão da Taça Rio)

1 jogo na Copa Intercontinental

Total: 75 jogos, 19 empates e 13 derrotas - 65,8% de aproveitamento

O desgaste físco será um ponto de atenção para a próxima temporada. Isso porque, em 2025, o desafio será ainda maior. Com o Super Mundial de Clubes, o Glorioso deve superar o número de mais competições disputados em um mesmo ano, chegando a sete torneios oficiais: Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Brasileirão, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Super Mundial. Isso significa que o número de jogos irão aumentar ainda mais.

