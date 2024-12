O Botafogo encerrou 2024 como a sua melhor temporada da história do clube, e já iniciou suas movimentações no mercado da bola para o ano que vem. Depois de vencer a Libertadores e o Brasileirão, e com algumas saídas já confirmadas, a equipe de Artur Jorge passará por diversas mudanças para 2025.

Alguns ídolos e peças fundamentais do time campeão da América estão em fim de contrato e não têm sua permanência garantida. A expectativa é que cerca de 10 jogadores deixem o clube. Depois da derrota para o Pachuca, no Intercontinental, alguns atletas já se despediram do resto do elenco ainda no vestiário.

Um das principais saídas do time titular é o argentino Thiago Almada. O meia já chegou ao Botafogo com data para ir embora. Em um acordo com John Textor, o jogador atuou por um semestre no Alvinegro, foi campeão de dois dos maiores títulos do futebol brasileiro, e se apresenta ao Lyon, da França, no dia 5 de janeiro.

Além dele, alguns jogadores pouco aproveitados pela comissão técnica não terão seus contratados renovados e serão liberados para acertar com novos clubes, como é o caso de Tchê Tchê, Oscar Romaero, Marçal e Eduardo.

Alguns jogadores importantes para a temporada gloriosa de 2024 devem seguir o mesmo caminho de Almada e voarão rumo à França. Adryelson e Jeffinho encerram seus contratos de empréstimos e voltam ao clube francês. Mas, Luiz Henrique, que também havia acertado com o Alvinegro nas mesmas condições do argentino, ainda não tem futuro definido. O atacante assistiu à vitória do Lyon sobre o Frankfurt no dia 12, pela Liga Europa, na França, mas também desperta o interesse de outros clubes no Velho Continente.

Para repor as saídas, o Glorioso já mapeia o mercado e já tem negociações para suprir a ausências de alguns titulares. O meia-atacante Bitello e o espanhol Iker Muniain são os principais alvos do scout para substituir Almada e Eduardo respectivamente. O goleiro Léo Linck, do Athletico-PR, também surgiu como uma opção ao goleiro John. Veja detalhes:

Além de Luiz Henrique, as dúvidas ficam para Danilo Barbosa e Lucas Halter. O volante tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025, mas desperta o interesse de Santos e Bahia, e não tem permanência garantida para a próxima temporada. Já o zagueiro tem contrato até 2027, mas pouco aproveitado pela comissão técnica, tem conversas com o Vitória, e deve ser mais um a deixar o elenco alvinegro.

Talvez a principal incógnita seja a permanência do técnico Artur Jorge. O treinador tem contrato até dezembro do ano que vem, mas vem despertado interesse de clubes do mercado árabe e pode encurtar sua passagem pelo futebol brasileiro. O Al-Rayyan, do Catar, surgiu como um dos possíveis destinos para o português, que definirá seu futuro em conversas com John Textor, em janeiro.

Saídas:

-Tchê Tchê (encaminhado com o Vasco)

-Oscar Romero (não terá contrato renovado)

-Marçal (não terá contrato renovado)

-Almada (Lyon)

-Jeffinho (retorno ao Lyon)

-Rafael (aposentado)

-Philipe Sampaio

-Adryelson (retorno ao Lyon)

-Pablo (volta ao Flamengo)

-Eduardo (encaminhado com o Cruzeiro)

Chegadas/Interesse:

-Léo Linck

-Bitello

-Iker Muniain

Dúvidas

-Luiz Henrique

-Artur Jorge

-Tiquinho Soares

-Danilo Barbosa

-Lucas Halter

