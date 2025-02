Jogador revela por que recusou o Botafogo: ‘Não tem técnico’

Depois de uma longa novela entre Botafogo e Santos pelo argentino Benjamín Rollheiser, o jogador optou pelo clube paulista e foi apresentado nesta segunda-feira (17). O atacante revelou que o técnico Pedro Caixinha foi decisivo na escolha pelo clube, e revelou o motivo de ter recusado a proposta do Glorioso.

– Foi importante o chamado de Pedro (Caixinha), porque um técnico quer contar com você, é muito importante. É óbvio que em Botafogo não tinham um técnico designado, e isso também é contraproducente para o jogador, porque chega a uma instituição que não sabe que técnico o vai formar. Então, eu acho que o chamado de Pedro foi muito importante para mim, para todo o conjunto que trabalha comigo, e foi também, como eu disse anteriormente, um dos fatores para que eu esteja aqui.

O Glorioso estava encaminhado com o jogador e um acerto encaminhado, mas para avanço nas tratativas, era necessário o aval de John Textor, que tinha o desejo de fechar as negociações pessoalmente, após retornar de viagem de negócios em Riade, na Arábia Saudita. A demora nas tratativas deu vantagem ao Santos, que fechou o negócio.

Apesar de já ter fechado as oito contratações esperados nesta janela de transferências, a SAF ainda tem a pendência de um técnico para a temporada. A expectativa de John Textor, que tem centralizado a busca por um comandante, é buscar um treinador que abrace o projeto fora das quatro linhas, e que tenha tempo de trabalho no Glorioso. Apesar das tratativas, Textor vai avaliar os nomes procurados nos próximos dias para tomar a sua decisão.

O time comandando por Cláudio Caçapa volta a campo na quinta-feira (20), contra o Racing, no El Cilindro, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O jogo de volta acontece na semana seguinte, no dia 27 de fevereiro, no Nilton Santos.

