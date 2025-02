Renato Paiva vê elenco ‘extraordinário’ no Botafogo e fala em ajustes

Novo técnico do Botafogo, Renato Paiva prometeu nesta sexta-feira (28) que apresentará um time ofensivo na temporada. Na avaliação do treinador, é isso o que a torcida — e o dono da SAF, John Textor — esperam. Apesar dos insucessos neste início de temporada, o português classificou o elenco como “extraordinário”, e por isso quer aproveitar o mês inteiro sem jogos oficiais para ajustar o time.

— Há uma forma que o torcedor exige que se ganhe e que nós vamos, obviamente, respeitar e tentar ganhar sempre com esta forma de jogar. Como o John (Textor) diz, é o Botafogo Way. Foi através deste percurso que as pessoas viram nas minhas qualidades enquanto treinador ser a pessoa ideal para chegar neste momento ao Botafogo, e aqui estou — declarou Renato Paiva, em sua apresentação oficial no Botafogo.

— Minha proposta de jogo é ofensiva. Ter a bola o maior número de tempo possível, e quando a perdermos, recuperá-la o mais rápido possível. Uma equipe que não é reativa, uma equipe que vai à procura, uma equipe que vai buscar o gol adversário — considerou o novo técnico do Botafogo.

Renato Paiva promete achar soluções no Botafogo

Renato Paiva citou sua última temporada, quando esteve à frente do Toluca, no México. Ele comentou sobre a ofensividade do time (“fomos duas vezes o melhor ataque do campeonato”) e o desempenho (“Toluca e Cruz Azul foram as equipes que melhor jogavam futebol no México”). O campeão, contudo, acabou sendo o América.

O treinador também afirmou estar satisfeito com o elenco atual do Botafogo — a janela de transferências se encerrou nesta sexta-feira —, e que o time precisa apenas de ajustes para ir bem na temporada.

— Eu acredito muito, e trago desde a base, do Benfica, que o desenvolvimento do indivíduo por si só, depois com todos conectados, terão um coletivo muito mais forte. Então eu invisto muito tempo nisso com os jogadores — explicou Renato Paiva, ao assumir o Botafogo.

— Eu costumo sempre dizer: o treinador não olha para os problemas, encontra soluções. De fato, a solução aqui é ter um mês para juntar a equipe, o diagnóstico que nós fizemos. A base está aqui, é uma base campeã. O elenco é extraordinário, é extraordinário a nível técnico, é extraordinário a nível psicológico. É um grupo com muita ambição, e já demonstrou isso.