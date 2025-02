Textor manda recado ao expôr taças em apresentação de Renato Paiva no Botafogo

Dono da SAF do Botafogo, John Textor colocou as taças da Libertadores e do Brasileirão em cima da mesa, durante a apresentação oficial do português Renato Paiva como novo técnico. A atitude foi interpretada como forma de "recado" aos torcedores, por conta das críticas ao planejamento e a demora de quase dois meses para assinar com um novo treinador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

- Por que eu pedi para trazerem as taças? Esta é uma mensagem para nossos torcedores. Eu trocaria a Recopa pelo título da Libertadores e a Supercopa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro a qualquer dia. Para todos os torcedores, desfrutem deste momento, não têm motivos para estarem envergonhados. Até o final da temporada, nós (Botafogo) somos os atuais campeões. Desejo muita sorte ao treinador para conquistarmos esses troféus - disse John Textor.

O empresário norte-americano vem sendo muito criticado não apenas por parte da torcida, mas também pela imprensa internacional devido à sua condução com o clube no começo da temporada. O Botafogo foi derrota pela segunda vez para o Racing por 2 a 0, nesta quinta-feira (27), deixando a decisão da Recopa em 4 a 0 no agregado.

continua após a publicidade

O Glorioso não vive seus melhores dias de glória depois de ter perdido a segunda disputa de título no ano. A primeira foi contra o maior rival - Flamengo - na disputa da Supercopa do Brasil. O clube também está eliminado da fase final do Cariocão e não se classificou nem para a Taça Rio, ficando fora de qualquer chance de título estadual.

➡️ Textor abre o jogo sobre protesto da torcida do Botafogo e rebate críticas

Renato Paiva recebe a camisa do Botafogo das mãos de John Textor (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Botafogo esteve na busca por substituto de Artur Jorge

O Botafogo anunciou a saída de Artur Jorge no dia 3 de janeiro. Carlos Leiria, treinador da equipe sub-20, assumiu o comando do elenco principal para disputar o Carioca. Porém, com a falta de resultados, a diretoria optou por devolvê-lo à categoria de base e trouxe Claudio Caçapa como novo interino. O período sem um treinador definitivo nesta temporada chegou a 56 dias.

continua após a publicidade

Recentemente, o clube chegou a estar perto de acertar a chegada do português Vasco Matos, mas as negociações sofreram uma reviravolta, e o treinador recusou a proposta. Roberto Mancini e André Jardine também foram nomes especulados durante o período.

Renato Paiva terá um mês para preparar o Botafogo

Com o Botafogo eliminado no Campeonato Carioca e fora inclusive da Taça Rio, Renato Paiva terá cerca de um mês livre para preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro. A estreia será diante do Palmeiras, no dia 29 de março, no Allianz Parque. Nesse período, o time deverá realizar alguns amistosos, mas ainda sem adversário definido.