O Botafogo venceu o Juventude, por 2 a 0, neste sábado (5), em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão, em primeiro triunfo no campeonato nacional. Igor Jesus e Mateo Ponte foram os autores dos gols. Depois da partida, Renato Paiva falou sobre o crescimento de produção do Alvinegro e sobre a correção de erros identificados com a derrota na Libertadores.

– É um jogo daqueles que a equipe vai crescendo com o jogo. Não entramos bem, de fato, começamos mal no jogo. Eu também entendo, e disse aos jogadores, que o mais importante é ganhar. Obviamente, também, colocar o nosso estilo de jogo em prática, mas também, quando não conseguimos. Eu costumo dizer que quando não vai no talento, vai na personalidade, na raça. E a equipe percebeu que não entrou bem, mas não se desesperou. Esperou o momento de se estabilizar, de entender. Uma movimentação na nossa pressão que falhou, permitiu que o Juventude ficasse mais com a bola, fomos acertando, acreditando, começando a ganhar bolas na pressão, a circular com mais paciência. A exemplo do que aconteceu no Chile, a nossa circulação ainda não está do jeito que eu quero. Eu entendo a vontade dos jogadores de chegar rápido ao gol, mas nós temos que encontrar o momento e o espaço certo para chegar ao gol. As vezes queremos chegar em zonas onde não é possível obtermos vantagem.

– Acabamos por fazer o gol em um momento que não estávamos dominando o jogo. E o gol tem uma correção em relação ao Chile. Mais gente na área, mais gente a atacar espaços, sendo mais agressivos na área, só assim conseguimos fazer gols. E depois no intervalo, de fato, fizemos correções posicionais. Estávamos abrindo espaços que permitiam que o Juventude circulasse mais a bola do que aquilo que nós queríamos. Estávamos saindo na pressão em momentos errados, mas começamos a melhorar na posse, na construção, na circulação, a ter mais critério e ter mais paciência.

O ponto positivo da vitória foi o fim do jejum de gols de Igor Jesus. O centroavante não marcava há mais de dois meses, na vitória sobre o Fluminense na estreia do elenco principal no estadual.

– A melhoria se traduz em números. Porque foram zero gols contra o Palmeiras, zero gols contra a La U, e hoje fizemos dois. E hoje, além de fazer dois, corrigimos uma coisa que tivemos no Chile: uma possive de bola estéril, ou seja, uma posse de bola sem efetividade e sem terminarmos as jogadas em finalização, nem isso conseguimos fazer, especialmente na segunda parte. Tivemos praticamente apenas duas oportunidades, e é muito pouco para uma equipe que quer ter posse. Então, eu acho que hoje é uma clara melhoria nas definições, no última passe. Volto a dizer, podíamos ter feito mais gols, talvez poderíamos ter sofrido um gol. Mas, são passos, há evolução. Não fizemos gols nos últimos jogos, mas fizemos gols nos amistosos: três no Cruzeiro e três no Novorizontino. Eu tive que perceber o por que não fizemos, e essa definição foi muito importante: colocar mais gente nas zonas de finalização, não podemos criar volume e ter apenas um homem na área para finalizar.

Agora, o Botafogo vira a chave para o duelo contra o Carabobo, da Venezuela, pela segunda rodada da Libertadores, na próxima terça-feira (8), a partir das 19h (de Brasília), no Nilton Santos. O Glorioso perdeu o primeiro jogo na competição por 1 a 0 para a Universidad del Chile, em Santiago, na última semana.