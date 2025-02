Recopa: veja provável escalação do Botafogo e como chega o time do Racing

O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira (27) pela partida mais importante do ano até aqui. Depois de perder o jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, por 2 a 0, o Glorioso volta ao Nilton Santos, para enfrentar o Racing na disputa do título continental. O Lance! te atualiza de como chega as equipes para o segundo confronto.

No jogo de ida, Vietto e Adrián Martínez marcaram os gols para os donos da casa no El Cilindro. O primeiro foi ainda na primeira etapa, depois de pênalti cometido por Alexander Barboza, o camisa 10 converteu a cobrança abrindo o placar. No entanto, logo em seguida, o jogador deixou o campo chorando ao sentir dores. Apesar de ter sido colocado como dúvida para a decisa desta semana, Vietto treinou com a equipe principal e deve ser titular no jogo de volta.

O Lance! conversou com o jornalista argentino Ariel Pagano, que revelou qual foi o sentimento do Racing depois de ter vencido o Botafogo no duelo em Buenos Aires. Segundo ele, a equipe saiu de campo com a sensação de que poderia ter vencido com um resultado melhor.

– Terminaram com muita satisfação pela vitória, mas ao mesmo tempo com uma pequena frustração por não terem finalizado com uma vantagem maior.

Desde que retornou à temperatura, o Racing enfrentou algumas oscilações. São três vitórias e três derrotas, incluindo dois reveses nos últimos dois compromissos do Campeonato Argentino, diante de Tigre e Argentinos Juniors. Neste momento, a equipe de Gustavo Costas ocupa a nona colocação do grupo A da competição, com nove pontos.

Para o duelo em solo brasileiro, os onze inicias deve ser o mesmo que foi a campo na última quinta-feira (20), em Buenos Aires: Arias; Di Cesare, Colombo, Quiroz; Martirena, Nardoni, Zucullini, Rojas; Vieto; Martínez e Salas.

Desfalques

O meia Santiago Sosa esteve minutos em campo nos últimos treinos, mas não estará entre os onze. Ele está se recuperando de uma torção no joelho direito. O zagueiro Agustín García Basso deve esperar mais cerca de 15 dias para sair para a grama verde, já que teve uma pequena lesão óssea na fíbula da perna direito ao fim de janeiro.

As principais dificuldades da equipe argentina podem ser que por ir tanto ao ataque, pode ter alguns desequilíbrios defensivos e ficar desarmado na hora de contra-atacar os ataques rivais. Seu ponto forte é a mudança de ritmo e o chute pelas costas dos zagueiros.

Provável escalação do Botafogo

A equipe comandada por Cláudio Caçapa terá mudanças entre os titulares para o duelo decisivo. Isso porque Gregore, que cumpriu suspensão na primeira partida, retorna ao time. Artur, voltando de lesão muscular na coxa esquerda, também está recuperado de deve volta aos onze iniciais. O jogador já treina com os companheiros há algumas semanas, e foi poupado para fazer um trabalho de fortalecimento.

Dessa forma, a equipe que deve ir a campo contra o Racing no Nilton Santos é: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Matheus Martins, Artur e Igor Jesus.

Bastos e Nathan Fernandes são os princiais desfalques do Alvinegro, além de Cuiabano, expulso no jogo de ida. O zagueiro David Ricardo foi preservado em Buenos Aires devido a um desconforto no tornozelo, mas está recuperado e disponível para a comissão técnico nesta quinta-feira (27).

O Botafogo entra em campo contra o Racing, nesta quinta-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. A final continental pode ser o ponto de virada para recuperar o planejamento da temporada e ganhar confiança para a sequência. A equipe precisa reverter um placar por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.