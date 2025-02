Botafogo adota campanha para ajudar a população durante ondas de calor

O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira (27), para a disputa do título da Recopa Sul-Americana, contra o Racing, no Nilton Santos. Para a partida, o clube adotou medidas para ajudar a população do Rio de Janeiro em meio à forte onda de calor nas últimas semanas, e irá receber doações de torcedores.

O Alvinegro lançou uma campanha de arrecadação de garrafas d'água para ajudar a mitigar os impactos da falta do recurso em diversos pontos da cidade. O clube inicia a ação no Estádio Nilton Santos e convida torcedores e apoiadores a contribuir com doações de entre os dias 24 e 28 de fevereiro.

A iniciativa, alinhada com o compromisso do Glorioso com questões climáticas e sociais, foi destacada no Relatório ESG (Environmental, Social and Governance) divulgado no final de janeiro. Segundo o clube, a campanha é uma extensão da responsabilidade de agir proativamente frente aos desafios ambientais e de contribuir ativamente para o bem-estar da comunidade.

A ação, que faz parte de um plano estratégico do Botafogo a médio prazo, segue a mesma linha das iniciativas anteriores, como a ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, em 2024.

As doações poderão ser feitas nas entradas dos setores Norte e Sul do Nilton Santos, de 24 a 28 de fevereiro. Para quem deseja colaborar de forma financeira, o Botafogo disponibiliza o Pix: [email protected]. Os detalhes bancários para transferências são: Banco BTG | Agência 0001 | Conta 50200-1.

Durante a partida contra o Racing, nesta quinta-feira (27), às 21h30, válida pela decisão da Recopa, será montado um ponto de coleta nas entradas Leste, Oeste e Norte do estádio, para que os torcedores possam contribuir diretamente com a campanha.

O Alvinegro entra em campo contra o Racing, nesta quinta-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. A final continental pode ser o ponto de virada para recuperar o planejamento da temporada e ganhar confiança para a sequência. A equipe precisa reverter um placar por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

