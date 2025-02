Mercado da Bola: Botafogo acerta volta de Marçal para 2025

O Botafogo recalculou rota nesta janela de transferências algumas vezes esse ano. Dessa vez, um dos veteranos da equipe campeã da Libertadores retorna dois meses depois do fim do contrato: Marçal. O lateral acertou o seu retorno à equipe alvinegra até o fim de 2025. A informação foi primeiramente dada pela "ESPN" e confirmada pelo Lance!.

Ao fim de 2024, o Glorioso decidiu abrir espaço na folha salarial e liberou alguns atletas pouco utilizados na última temporada que estavam em fim de contrato, e outros foram negociados com outros clubes. Ao todo, foram 15 saídas do elenco para este ano, e Marçal foi um deles. Desde então, o jogador não conseguiu acertar com outro clube, mas manteve a rotina de treinos durante o período.

Livre no mercado, ele procurou o empresário norte-americano John Textor, que o admira, e costurou o retorno, segundo a ESPN. Aos 36 anos, Marçal é visto como importante internamente, pela liderança, e pode ajudar dentro de campo, como na reta final de 2024.

A quantidade de saídas não era surpresa. Muitos jogadores do elenco estavam em fim de contrato, e aqueles que foram pouco utilizados pela comissão técnica, não tiveram seus vínculos renovados. Ao todo, 15 jogadores deixaram o clube: os goleiros Gatito Fernández (anunciado pelo Cerro Porteño) e Lucas Barreto, os zagueiros Adryelson (que volta ao Lyon), Pablo (devolvido ao Flamengo) e Lucas Halter (rumo ao Vitória), os laterais Rafael (que se aposentou) e Marçal; o volante Tchê Tchê e o meia Óscar Romero. Além deles, Eduardo, Thiago Almada, Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Carlos Alberto também deixaram o clube.

Alto investimento

Assim, a SAF buscou posições estratégicas para repor no elenco. Com as contratações, o clube carioca foi o primeiro do futebol brasileiro a superar o valor de R$ 300 milhões em reforços nesta janela, que se encerra nesta sexta-feira (28). Confira os valores:

✅ Nathan Fernandes - R$ 57,3 milhões

✅ Rwan Cruz - R$ 48,3 milhões

✅ Jair Cunha - R$ 71,5 milhões

✅ Jeffinho - R$ 33,9 milhões

✅ Kauan Lindes - R$ 1 milhão

✅ Artur - R$ 62 milhões

✅ Léo Linck - R$ 10,8 milhões

✅ David Ricardo - R$ 10,8 milhões

✅ Santiago Rodríguez - R$ 85,4 milhões

O Alvinegro entra em campo contra o Racing, nesta quinta-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. A final continental pode ser o ponto de virada para recuperar o planejamento da temporada e ganhar confiança para a sequência. A equipe precisa reverter um placar por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.