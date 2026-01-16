Raul celebra boa atuação em vitória do Botafogo no Carioca

O Botafogo fez bonito na noite da última quinta-feira com os jovens do sub-20 e venceu a Portuguesa por 2 a 0 no Luso Brasileiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Único atleta do grupo principal no time titular, o goleiro Raul foi o grande destaque da partida e celebrou a oportunidade.

Raul foi peça fundamental no segundo tempo, com grandes defesas quando o duelo ainda estava 1 a 0 a favor do Glorioso. O arqueiro cresceu contra o ataque da Lusa e foi um "paredão". Ele valorizou a experiência no meio da garotada alvinegra, comandada pelo técnico Rodrigo Bellão, do sub-20.

— Defender as cores do Botafogo é uma honra, acho que questão da meninada… Eles fizeram um esforço para estarem aqui com a gente. É complicado. Valia a minha experiência, tirar o friozinho da barriga. A meninada fazendo dois gols, nos ajudando, melhor ainda — disse Raul, após o jogo, na zona mista.

Raul brilhou na vitória do Botafogo sobre a Portuguesa (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

O goleiro, ao longo de sua trajetória com a camisa do Botafogo, tem sido terceira opção. De contrato renovado até o fim de 2027, o arqueiro comentou sobre a boa briga por posição no time titular, exaltou o goleiro Neto e comentou sobre a extensão de seu vínculo.

— É uma briga boa. Ele tem bastante experiencia, sou um pouquinho mais novo. Ele fez a carreira na Europa. Vai ser uma briga boa. É importante ter uma briga sadia assim no dia a dia. Na minha renovação levou um tempinho para se concluir. Da maneira que venho trabalhando, por conta disso o clube quis renovar comigo.

Veja outras respostas do goleiro do Botafogo:

Pré-temporada

— Pré-temporada é difícil. Calor aqui está grande, não estou acostumado. É uma nova maneira de se trabalhar, pouquinho diferente do ano passado. A sequência vai ser valorizada da forma que a gente vai trabalhar dentro de campo.

Momento

— Tive duas oportunidades no Brasileirão. Começar o ano é importante, dessa forma é melhor ainda. Agora é dar sequência na temporada.

Rodrigo Bellão no comando

— O Bellão tem uma filosofia aberta a opiniões e jogadores. Quem está jogando somos nos lá dentro, então foi totalmente tranquilo. A meninada é esforçada. Foi rápido se adaptar a isso