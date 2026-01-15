Vitorioso na base, o time sub-20 do Botafogo representou bem o time principal nesta quinta-feira (15), ao vencer a Portuguesa por 2 a 0 na estreia do Campeonato Carioca. Após a partida, o técnico Rodrigo Bellão não escondeu a satisfação com o desempenho do time e elogiou a "coragem" dos garotos.

continua após a publicidade

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

— Estou muito orgulhoso pelo que nós pudemos representar hoje (quinta), competindo bastante, muito sólido defensivamente. Os meninos tiveram muita coragem para jogar — disse Bellão, técnico do sub-20 do Botafogo e que comandou o time diante da Portuguesa.

— Nossa trajetória vitoriosa na base traz isso, eles vão jogando cada vez mais jogos grande e isso traz experiência.

O treinador do sub-20 do Botafogo elogiou o empenho dos jogadores. Ele citou o trabalho duro que os garotos costumam fazer no clube, que na avaliação de Rodrigo Bellão acaba sendo o "passinho a mais" na busca por uma vaga no grupo principal.

continua após a publicidade

— Passo para eles sempre acreditarem no potencial deles, na qualidade deles. A gente trabalha muito, faço eles acordarem muito cedo, já fiz eles se apresentarem no CT às 7h da manhã por diversas vezes. A ideia é criar essa mentalidade neles, de quanto mais você trabalha, mais confiança você vai ter — disse o treinador do sub-20 do Botafogo

— Eles estão querendo, estão aprendendo, estão com sede de dar esse passinho a mais. Nós estamos aqui para servir à equipe principal, e para servir eles para se prepararem à equipe principal.

continua após a publicidade