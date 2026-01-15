Botafogo goleia o Juventude e está nas oitavas da Copinha

O Botafogo venceu o Juventude por 4 a 1 nesta quinta-feira (15), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté (SP), pela terceira fase da Copinha 2026. Bruno França, Matheus Fortunato, Samuel Alves e Iván Molina fizeram marcaram pelo Alvinegro, enquanto Scatolin fez o gol de honra do Ju.

continua após a publicidade

➡️ 'Jogou com coragem', diz Bellão após Botafogo estrear com vitória no Carioca

Com o resultado, o Glorioso garantiu vaga nas oitavas de final e enfrentará o Itaquaquecetuba na próxima fase. Data e horário da partida ainda não foram divulgados.

Juventude x Botafogo: como foi o jogo?

O Juventude iniciou a partida com postura ofensiva e adiantou a marcação contra o Botafogo, mas o primeiro gol foi do time carioca. Aos sete minutos, Bruno França aproveitou uma bola rebatida dentro da área e finalizou para abrir o placar. O atacante é um dos jovens que ganhou a primeira chance nesta Copinha, já que os principais jogadores do Glorioso estavam com o profissional — a equipe, inclusive, só tinha três opções no banco.

continua após a publicidade

Apesar do placar adverso, a equipe gaúcha manteve a pressão e chegou ao empate aos 26', quando Scatolin recebeu na área e concluiu cruzado. Mesmo com maior volume no ataque, o Juventude não voltou a marcar, e o Botafogo conseguiu conter as investidas até o fim da etapa.

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

O cenário se inverteu após o intervalo. O Glorioso passou a tomar conta das ações ofensivas e ocupar mais o campo de ataque, enquanto o Ju apostou nos contra-ataques. Aos 17 minutos da segunda etapa, Juninho foi derrubado na área, e o árbitro assinalou pênalti para o Botafogo. Na cobrança, Matheus Fortunato bateu rasteiro e balançou a rede adversária.

continua após a publicidade

A pressão alvinegra seguiu, e os cariocas logo ampliaram a vantagem. Matheusinho acionou Samuel Alves, que invadiu a área e bateu firme para fazer o terceiro gol do Glorioso na partida e dar tranquilidade à equipe.

Atrás no placar, o Juventude voltou a ter postura mais ofensiva, dando mais espaço para o Botafogo explorar o contra-ataque. Assim, a vitória se transformou em goleada quando Matheus Fortunato recebeu pela esquerda e rolou para Ivan Molina, que acabara de entrar no jogo. Ele chutou rasteiro para e fez 4 a 1 para o Alvinegro aos 37'.

A situação do Juventude ficou ainda mais difícil três minutos depois, quando o capitão Kaynan foi expulso. Já nos acréscimos, Gabriel Borges também recebeu cartão vemelho. Desta forma, classificação tranquila do Botafogo, que enfrentatá o Itaquaquecetuba nas oitavas de final.



➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo