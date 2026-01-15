Botafogo enfrenta ex-técnico do profissional nas oitavas da Copinha

O Botafogo garantiu a classificação para as oitavas de final da Copinha após golear o Juventude por 4 a 1. No próximo compromisso, a equipe alvinegra enfrentará um velho conhecido: Carlos Leiria. O treinador comanda a equipe sub-20 do Itaquaquecetuba Athletico Clube, adversário do Fogão na próxima fase. Data e horário da partida ainda não foram divulgados.

Bruno França, Matheus Fortunato, Samuel Alves e Iván Molina fizeram marcaram pelo Alvinegro, enquanto Scatolin fez o gol de honra do Ju.

Carlos Leiria no Botafogo

O saldo de Carlos Leiria com a equipe profissional do Botafogo não foi bom. O treinador assumiu o profissional após a saída de Artur Jorge, no início de janeiro. Contudo, bastaram 12 jogos para que Leiria deixasse o comando. Foram quatro vitórias e seis derrotas, incluindo a perda do título da Supercopa para o Flamengo, em uma derrota por 3 a 1.

Em março de 2025 Carlos Leiria também deixou o cargo de treinador na categoria de base.

Glorioso avança às oitavas com goleada

O Juventude iniciou a partida com postura ofensiva e adiantou a marcação contra o Botafogo, mas o primeiro gol foi do time carioca. Aos sete minutos, Bruno França aproveitou uma bola rebatida dentro da área e finalizou para abrir o placar. O atacante é um dos jovens que ganhou a primeira chance nesta Copinha, já que os principais jogadores do Glorioso estavam com o profissional — a equipe, inclusive, só tinha três opções no banco.

Apesar do placar adverso, a equipe gaúcha manteve a pressão e chegou ao empate aos 26', quando Scatolin recebeu na área e concluiu cruzado. Mesmo com maior volume no ataque, o Juventude não voltou a marcar, e o Botafogo conseguiu conter as investidas até o fim da etapa.

O cenário se inverteu após o intervalo. O Glorioso passou a tomar conta das ações ofensivas e ocupar mais o campo de ataque, enquanto o Ju apostou nos contra-ataques. Aos 17 minutos da segunda etapa, Juninho foi derrubado na área, e o árbitro assinalou pênalti para o Botafogo. Na cobrança, Matheus Fortunato bateu rasteiro e balançou a rede adversária.

A pressão alvinegra seguiu, e os cariocas logo ampliaram a vantagem. Matheusinho acionou Samuel Alves, que invadiu a área e bateu firme para fazer o terceiro gol do Glorioso na partida e dar tranquilidade à equipe.

Atrás no placar, o Juventude voltou a ter postura mais ofensiva, dando mais espaço para o Botafogo explorar o contra-ataque. Assim, a vitória se transformou em goleada quando Matheus Fortunato recebeu pela esquerda e rolou para Ivan Molina, que acabara de entrar no jogo. Ele chutou rasteiro para e fez 4 a 1 para o Alvinegro aos 37'.

A situação do Juventude ficou ainda mais difícil três minutos depois, quando o capitão Kaynan foi expulso. Já nos acréscimos, Gabriel Borges também recebeu cartão vemelho.