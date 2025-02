Racing x Botafogo: veja informações sobre venda de ingressos para a Recopa

O Botafogo disputa mais uma decisão este mês. O Glorioso entra em campo no dia 20 de fevereiro, contra o Racing, da Argentina, para o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, em Buenos Aires. A venda de ingressos começou nesta sexta-feira (7), a partir de 12h (de Brasília), para sócios Camisa 7.

continua após a publicidade

▶️ Saiba como jogam os times de Roberto Mancini, alvo do Botafogo

▶️ Botafogo envia ofício à FERJ solicitando intervenção por melhores condições de gramado

O Glorioso chegou à decisão ao vencer o Atlético-MG na final da Libertadores 2024, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Já o Racing, venceu o Cruzeiro na final da Sul-Americana. Assim, ambos se enfrentam na decisão da Recopa.

O jogo de volta da competição será no dia 27 de fevereiro, quinta-feira, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), mas ingressos ainda não foram comercializados.

continua após a publicidade

Atenção para a ordem de abertura: Glorioso, Glorioso OFF Rio e OFF Brasil (07/02, às 12h), Alvinegro, Alvinegro OFF Rio, Preto OFF Rio e Branco OFF Rio (07/02, às 14h), Preto (07/02, às 16h), Branco (07/02, às 18h), Público Geral (10/02, às 12h).

REGRAS DE COMPRA:

1. Os ingressos deverão ser comprados no site da Ingresse pelo link botafogo.com.br/ingresso;

2. A compra é restrita a um ingresso por CPF;

3. Todas as vendas serão realizadas de maneira online e é obrigatória a apresentação do ingresso dentro do aplicativo da Ingresse. Prints ou fotos não serão aceitos.

continua após a publicidade

SERVIÇO:

Racing x Botafogo

Valor: R$ 240 (não há venda de meia-entrada e nem gratuidade)

Data/Hora: 20/02, às 21h30

Estádio: Presidente Perón

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo