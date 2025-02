Botafogo envia ofício à FERJ solicitando intervenção por melhores condições de gramado

O Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, nesta quinta-feira (6), no estádio Moça Bonita, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Mas, apesar da vitória, o que chamou a atenção, foram as condições do gramado e as diversas lesões no decorrer da partida.

continua após a publicidade

▶️ No apagar das luzes, Botafogo vence Nova Iguaçu e respira; veja melhores momentos

▶️ Bastos sente lesão, é substituído e torcedores do Botafogo apontam culpado

Por isso, o diretor de futebol do Alvinegro, Alessandro Brito, repudiou as condições do campo e cobrou a FERJ para maior rigidez no cumprimento de requisitos básicos para uma disputa esportiva no estádio.

– É inaceitável que atletas profissionais atuem em gramados em péssimas condições como vimos hoje em Moça Bonita. Há muita responsabilidade envolvida com a preservação física dos jogadores e com os altos investimentos realizados pelos clubes. É preciso ter rigidez no cumprimento desse requisito básico para uma disputa esportiva, e para isso solicitamos que a organização do torneio seja firme nessa cobrança. Temos muito compromisso nesse aspecto no Estádio Nilton Santos e exigimos esse mesmo compromisso dos demais.

continua após a publicidade

Assim, nesta sexta-feira (7), o Glorioso vai enviar um ofício à FERJ solicitando imediata intervenção para garantir que os jogos sejam em gramados com boas condições na sequência do Campeonato Carioca.

Após a partida, Matheus Martins também falou das condições do gramado, que dificultaram um jogo mais dinâmico por parte do Alvinegro.

– Campo difícil, campo pesado, mas independente, a gente deu o nosso máximo. É o começo de temporada. E é só o começo, a gente vai melhorar pouco a pouco. E jogo a jogo a gente vai melhorando e entrando na nossa melhor forma.

continua após a publicidade

O Botafogo perdeu três jogadores por lesões durante o duelo contra o Nova Iguaçu. Bastos foi o primeiro, logo aos três minutos, e deu lugar a Serafim, que no segundo tempo, também sentiu o músculo e precisou ser substituído. Ainda no primeiro tempo, Arthur foi mais que sentiu a posterior da coxa e deixou o gramado, dando lugar a Rafael Lobato.

Como foi a partida?

A noite desta quinta-feira (6) foi uma daquelas em que quase nada deu certo para o Botafogo. Além da atuação abaixo do esperado, o elenco alvinegro sofreu com lesões que se tornaram um problema para a sequência da competição. O início do jogo foi lento, e apesar de os goleiros terem trabalhado, não houve grandes oportunidades. O Glorioso teve mais chances de abrir o placar, mas todas esbarraram ou na defesas de Lucas Maticoli ou na falta de precisão nas finalizações. Com o passar dos minutos, a partida se tornou mais dinâmica, mas o que roubou a atenção em Moça Bonita foram as lesões.

Primeiro foi o zagueiros Bastos, que fazia sua volta aos gramados depois da lesão ao final de novembro, sofreu falta no canto direito do gramado, logo aos três minutos, e não conseguiu seguir em campo, sendo substituído por Serafim, jovem da base. Em seguida, ainda no primeiro tempo, Arthur foi mais um a sentir o músculo posterior e também saiu de campo para a entrada de Rafael Lobato. A partida seguiu seu ritmo sem muitas emoções e sem ninguém balançar as redes.

O segundo tempo não foi muito diferente. O Alvinegro manteve a posse de bola, mas pecou com erros de passes e dificuldade de armar jogadas de perigo. Por outro lado, o Nova Iguaçu optou por uma partida segura defensivamente, mas chegou a levar perigo ao gol de John. As lesões também se repetiram na segunda etapa. Serafim, que havia entrado no lugar de Bastos, foi mais um que sentiu e precisou ser substituído por Patrick de Paula. Assim, o Botafogo ficou sem opções para a zaga na partida.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo