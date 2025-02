O Botafogo venceu o Nova Iguaçu, por 1 a 0, nesta quinta-feira (6), pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no estádio Moça Bonita, com gol de Kayke aos 45 minutos do segundo tempo. Mas apesar da vitória, o que chamou a atenção foi a quantidade de lesões durante a partida. O técnico Carlos Leiria, após o jogo, exaltou a equipe, mas criticou as condições do gramado.

– É enaltecer a vitória, a entrada no G-4 de forma definitiva. Espero que possamos manter e disputar o primeiro lugar. Em relação ao jogo, preparamos algumas coisas para ter uma melhor qualidade de jogo. O Nova Iguaçu teve dificuldade para sair da pressão, tivemos êxito para não deixar eles avançarem. Não tivemos riscos defensivos. Isso foi muito trabalhado após a última partida.

Para o treinador do Glorioso, as condições do gramado do estádio prejudicaram o planejamento do clube e a qualidade do jogo.

– Entra a questão do gramado. Fomos prejudicados. Tínhamos uma estrutura, ajustamos a questão do Marlon e Gregore na saída. Ficou um jogo mais de contato físico, de duelo. Tivemos algumas baixas, tivemos que fazer trocas no primeiro tempo. O que vale é enaltecer a vitória, o time buscou até o final. Enaltecer os jogadores jovens que estão entrando e nos dando retorno positivo.

O Botafogo perdeu três jogadores por lesões durante o duelo contra o Nova Iguaçu. Bastos foi o primeiro, logo aos três minutos, e deu lugar a Serafim, que no segundo tempo, também sentiu o músculo e precisou ser substituído. Ainda no primeiro tempo, Arthur foi mais que sentiu a posterior da coxa e deixou o gramado, dando lugar a Rafael Lobato. Após o apito final, Carlos Leiria falou sobre as baixas dos atletas, que serão avaliados nos próximos dias.

– Nós temos um núcleo de saúde e performance com profissionais extremamente competentes. Em todas as decisões importantes, especialmente no início de temporada, levamos em conta as informações que recebemos, e são muitas. Alguns jogadores possivelmente teriam uma minutagem controlada hoje, que estava programada, como Gregore e Igor (Jesus), que saíram no intervalo. Sobre quem se machucou, é muito precoce. Vamos ver como vão se apresentar no clube amanhã, para ver a sequência como vai ser. É muito cedo para falar em baixas. Houve trocas no jogo por impacto, por pancadas. E outra que foi a do Artur, mas pelo que pudemos ver talvez não seja nada que vá gerar uma consequência maior. Traumas geralmente não preocupam tanto, poderiam ter acontecido em outras situações, inclusive em treinos.

O treinador também explicou sobre a opção de entrar com os titulares para enfrentar o Nova Iguaçu, e revelou o planejamento para as próximas partidas.

– A nossa intenção inicial era começar a dar ritmo para os jogadores que estão retornando e conhecer outros jogadores à medida que a competição vai avançando. Nosso trabalho agora vai ser avaliar cada caso, juntamente com o núcleo de saúde e performance. A partir disso, vamos projetar a equipe para o jogo de domingo.

Com a vitória, o Botafogo assume a quarta colocação do Campeonato Carioca, com 12 pontos, e entra na zona de classificação para a próxima fase. Agora, a equipe comandada por Carlos Leiria volta a campo no próximo domingo (9), contra o Madureira, pela nona rodada do estadual, a partir das 16h (de Brasília), no Nilton Santos.

