A vitória do Botafogo, por 2 a 0, sobre o Juventude, no último sábado (5), pela segunda rodada do Brasileirão, valeu mais do que os três pontos na tabela. Depois de uma derrota questionante para a Universidad del Chile pela Libertadores, Renato Paiva precisou corrigir a rota para tentar redescobrir os caminhos do gol de uma equipe em jejum.

Sem contar os amistosos contra o Cruzeiro e Novorizontino, o Glorioso não marcava em partidas oficiais desde o de 15 de fevereiro, no empate com o Boavista pelo Campeonato Carioca. Desde então, foram cinco jogos sem balançar as redes, e uma preocupação crescente com o setor ofensivo.

Apesar de manter a posse de bola e o controle da partida, o Alvinegro encontrava dificuldade no terço final do campo. Assim, Paiva definiu como "uma posse de bola estéril, ou seja, sem efetividade e sem terminar as jogadas em finalização". Com o problema identificado, a equipe corrigiu os erros para fazer com que o torcedor pudesse voltar a comemorar gols, mas ainda assim, o time entrou mal contra o Juventude.

O treinador fez correções posicionais no intervalo e a mudança foi quase que imeditada. Para ele, o time estava abrindo espaços que permitiam que o Juventude circulasse mais a bola, saindo na pressão em momentos errados. A primeira correção foi melhorar a posse, a construção e a circulação. Os jogadores passaram a ter mais critério, mais paciência para tomar decisões, passaran a atacar com mais movimentação e entrar com mais gente na área.

E foi assim, que o Botafogo ampliou o placar na segunda etapa. Mateo Ponte iniciou jogada no campo de defesa e passou para Savarino, que abriu para Cuiabano na esquerda. O camisa 66 fez ótimo cruzamento para o lateral-esquerdo, que chutou de primeira para ampliar o placar. Igor Jesus chegou a marcar o terceiro, mas gol foi anulado por impedimento.

Mais um ponto positivo da vitória foi o fim do jejum de gols do camisa 99. O centroavante não marcava há mais de dois meses, na vitória sobre o Fluminense na estreia do elenco principal no estadual.

Com a perda de Luiz Henrique e Almada, a preocupação com a efetividade do ataque era problema visível no time. Assim, o setor ofensivo foi a prioridade nas contratações da janela. Chegaram Rwan Cruz, Artur, Nathan Fernandes e Mastriani. Com um plantel vasto, a dor de cabeça fica para o treinador para utilizar as melhores peças em busca do balançar das redes.

Agora, o Botafogo vira a chave para o duelo contra o Carabobo, da Venezuela, pela segunda rodada da Libertadores, na próxima terça-feira (8), a partir das 19h (de Brasília), no Nilton Santos. O Glorioso perdeu o primeiro jogo na competição por 1 a 0 para a Universidad del Chile, em Santiago, na última semana.