O Botafogo voltou a bater recordes financeiros na primeira janela de transferências de 2025, superando aos períodos de mercado de 2024 somados. Um dos principais investimentos feitos pelo Alvinegro na temporada foi o zagueiro Jair Cunha, que custou em torno de 10 milhões de euros.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

As negociações pelo jovem defensor se tornou uma grande novela com os altos valores pedidos pelo Santos, seu ex-clube, que acabou envolvendo troca de jogadores. Por fim, o acordo foi concretizado por cerca de 64 milhões de reais, na cotação atual, e terminou com a ida de Tiquinho Soares à equipe paulista.

Apesar dos questionamentos por conta dos altos valores pelo jogador de 19 anos, a chegada do zagueiro se tornou uma escolha acertada do scout alvinegro. Com a lesão de Bastos, Jair se tornou titular inquestionável na defesa do Glorioso, ao lado de Alexander Barboza, e vem de boas atuações.

continua após a publicidade

Na vitória de 2 a 0 sobre o Juventude, no último sábado (5), o zagueiro ganhou 100% dos duelos, tanto aéreos quanto no chão, e foi um dos destaques da partida.

Jair x Juventude

✂️ 4 cortes (!)

⤴️ 2 interceptações

🔐 8 ações defensivas (!)

💪 2/2 duelos ganhos no chão

🚀 3/3 duelos aéreos ganhos (!)

✅ 66/77 passes certos (86%!)

↗️ 7/9 bolas longas certas (!)

continua após a publicidade

Ainda sem previsão para o retorno de Bastos, que voltou a sentir dores em treinamento anterior ao duelo contra o Palmeiras pela primeira rodada do Brasileirão, o jovem defensor vai se firmando na posição e comnquistando a confiança do torcedor.

Carreira

Com 16 anos, Jair se destacou como titular do Santos no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base do Brasil, em 2022. Após um ótimo desempenho em 2024, foi convocado e está disputando o Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira, na Venezuela. O zagueiro alvinegro desembarca no Rio de Janeiro após o término da competição para a realização de exames médicos junto ao staff alvinegro no CT Lonier.

➡️ ANÁLISE: Botafogo corrige falhas e redescobre caminho do gol

Agora, o Botafogo vira a chave para o duelo contra o Carabobo, da Venezuela, pela segunda rodada da Libertadores, na próxima terça-feira (8), a partir das 19h (de Brasília), no Nilton Santos. O Glorioso perdeu o primeiro jogo na competição por 1 a 0 para a Universidad del Chile, em Santiago, na última semana.