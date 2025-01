Quem é Rafa Benítez, provável novo técnico do Botafogo?

Segundo apurações do jornal GE, o técnico europeu Rafa Benítez é o favorito de John Textor para assumir o comando do Botafogo. Textor já teria feitos os primeiros contatos e aguarda somente acertos salariais e de tempo de contrato. Mas, afinal, quem é Rafa Benítez e por que Joh Textor quer tanto ele no Botafogo?

Rafael Benítez - 64 anos - espanhol

Benítez possui um currículo de peso com uma vasta experiência no futebol internacional, contando com a conquista de títulos de expressão como a Liga dos Campeões, Liga Europa, Mundial de Clubes e Copa da Inglaterra.

Rafa Benítez se destacou como técnico quando foi bicampeão espanhol com o Valencia, nas temporadas 2001/02 e 2003/04. Título nacional de muita expressão, levando em consideração a hegemonia que Barcelona e Real Madrid exercem na Liga.

Posteriormente, o treinador espanhol venceu a Champions League e a Supercopa da Uefa com o Liverpool entre 2004 e 2005. Rafa ficou no comando dos Reds por mais 300 partidas.

Além disso, Rafa Benítez também teve passagens vitoriosas por Inter de Milão, Chelsea e Napoli. O técnico espanhol está livre no mercado desde que deixou o Celta de Vigo, onde ficou por oito meses.

Números de Rafa Benítez, interesse do Botafogo

⚽1.187 partidas

✅ 581 vitórias

🟰 273 empates

❌ 333 derrotas

Formação Favorita:

4-4-2

Títulos pelo Liverpool

Liga dos Campeões: 2004-2005

Supertaça Europeia: 2005

Copa da Inglaterra (FA Cup): 2005-2006

Supercopa da Inglaterra (Community Shield): 2006

Valencia

Liga Espanhola (2x): 2001-2002, 2003-2004

Copa da UEFA: 2003-2004

Chelsea

Liga Europa da UEFA: 2012-2013

Outros:

Copa do Rei: 2020-2021 com o Real Madrid (como treinador interino)

Campeonato Italiano (Serie A) com o Napoli