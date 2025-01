Ídolo do Palmeiras sugere reforço e aponta erro do clube no mercado: ‘Fraco’

Após a derrota de virada diante do Novorizontino, o Palmeiras ficou só no empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, na última terça-feira (28). Ex-goleiro e ídolo do clube, Velloso criticou a postura do clube no mercado de transferências. O comentarista do "Donos da Bola", da Band, comparou o Alviverde com concorrentes e citou o atacante Igor Jesus, do Botafogo.

- Quer dizer que o Palmeiras não está conseguindo contratar o Wanderson? Não conseguiu o Claudinho, o Andreas, o Matheus Pereira, e agora o Wanderson? É isso que chama atenção do torcedor. Olha o elenco do Flamengo, olha os jogadores que o Botafogo trouxe no ano passado, que o Corinthians contratou com dívida. O movimento do Palmeiras é muito fraco no mercado. Essa é a dificuldade que o Palmeiras vem enfrentando, vendo os adversários se fortalecerem, e tendo dificuldade no mercado - começou Velloso.

- Não tem 9? O Igor Jesus, do Botafogo, estava com uma proposta do Nottingham Forest de 30 milhões de euros. Custa caro. O perfil que o Palmeiras quer: um 9, fazedor de gols, jovem e que chegue para jogar. O Marcos Leonardo foi para o Al-Hilal por 40 milhões de euros. É caro. Se for pro mercado tentando achar por 15 milhões, não vai achar. Nesse perfil, é isso. A falha do Palmeiras é não ser incisivo no mercado. Precisa de agilidade para achar o jogador, para ser incisivo e fechar a negociação - completou.

Reforços do Palmeiras e situação no Paulistão

Nesta janela, o Alviverde fechou as contratações dos atacantes Facundo Torres e Paulinho, e do volante Emiliano Martínez. Com o empate com o Red Bull Bragantino, o time de Abel Ferreira alcançou oito pontos, mas segue atrás do São Bernardo, líder do grupo D. No próximo domingo (2), o Palmeiras visita o Guarani, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.