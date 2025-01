Promessa do Botafogo estreia pelo profissional e atinge marca pelo clube

O jovem atleta Huguinho teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Botafogo na última quarta-feira (22), em partida válida pelo Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, no Nilton Santos. Aos 17 anos, ele se tornou o quinto jogador mais jovem a estrear pelo Glorioso.

continua após a publicidade

▶️ Agente de Bitello, jogador em negociação com o Botafogo, rebate nota de clube russo

▶️ Devagar? Veja comparação do mercado do Botafogo no mesmo período do ano passado

Apesar da derrota, o meio-campista aproveitou para enaltecer o momento marcante na sua curta carreira como atleta profissional. Em sua conta do Instagram, o jovem agradeceu a todos que fizeram parte da trajetória e pela oportunidade de vestir as cores do Botafogo em um momento único na vida profissional e pessoal.

– 22.01.2025. Sonho de criança que virou realidade. Me sinto realizado pela minha estreia no futebol profissional com a camisa de um dos grandes do cenário brasileiro. Agradeço a Deus, minha família, staff e ao Botafogo. Sem eles, nada disso seria possível. É apenas o começo de uma linda história que está por vir! Obrigado a todos!

continua após a publicidade

De cabelo raspado após passar pelo trote, o jovem entrou nos minutos finais da partida e participou de algumas jogadas com a equipe. Victor Hugo, mais conhecido como Huguinho, tem contrato até o meio do ano de 2026, e uma multa de mais de 100 milhões de reais. Além disso, é uma das grandes joias das categorias de base do Botafogo.

Como foi o jogo

Botafogo e Volta Redonda fizeram um primeiro tempo movimentado, com as duas equipes se soltando para o ataque — ainda que a questão técnica tenha ficado de lado. Pelo lado alvinegro, a principal jogada era bola em profundidade para Matheus Nascimento, enquanto o time do Sul do Estado explorava as jogadas pelo flanco.

continua após a publicidade

Foi nesse ritmo que saíram os três gols do primeiro tempo. Gabriel Bahia abriu o marcador aos 10, após aproveitar cruzamento de Chay; Matheus Nascimento empatou aos 18, em bonita jogada individual; e Bruno Santos, de cabeça após aparar cruzamento, colocou o Volta Redonda novamente na frente, aos 34.

No segundo tempo, o Botafogo decidiu tomar conta das ações de jogo. Com a marcação avançada, jogando praticamente no campo de ataque e explorando erros de saída de bola do Volta Redonda, o time comandando por Carlos Leiria deu a impressão de que iria reverter o placar.

Isso porque o alvinegro viu o adversário ter um jogador expulso e teve três grandes chances para marcar: aos 19, Matheus Nascimento chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado por impedimento; aos 34, Patrick de Paula desperdiçou uma cobrança de pênalti; e, aos 46, o árbitro foi ao VAR anular o gol salvador, marcado por Adamo, por causa de uma falta. Assim, prevaleceu o placar do primeiro tempo.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo