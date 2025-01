Maickel Portela, empresário de Bitello, jogador que tem negociação com o Botafogo, emitiu uma nota rebatendo um ofício do Dínamo Moscou, da Rússia. Após os russos afirmarem que o brasileiro está "desaparecido", criticando a sua má conduta, o agente lamentou tal atitude e garantiu que tratará do tema na esfera devida.

- Recebemos, eu e o atleta, com surpresa a informação divulgada em ofício pelo clube. O interesse de grandes instituições do futebol mundial é de total ciência de todas as partes, tanto que já tivemos inúmeras respostas a diferentes propostas encaminhadas ao Dínamo por mim e por representantes oficiais dos clubes interessados. Trocas de e-mail e documentos de propostas e contrapropostas provam o envolvimento do Dínamo em tudo que foi ofertado para o atleta. E, por isso, a todo momento onde, quando e o que o Bitello estava fazendo era de conhecimento do clube - iniciou.

Bitello, alvo do Botafogo, em ação pelo Dinamo Moscou (Foto: Divulgação)

- Reforço que não há de minha parte, nem do Bitello, qualquer ação que não tenha o conhecimento do Dínamo. Lamento profundamente tal atitude, que será tratada em sua devida esfera - completou.

No ofício, o Dínamo Moscou criticou a atitude de Bitello de permanecer no Brasil, negociando a sua saída do clube. As cobranças, no entanto, também foram em direção ao empresário, que, segundo os russos, tenta negociar o atleta sem a devida autorização. A nota foi assinada por Pavel Pivovavov, CEO do clube.

Confira a nota do Dínamo Moscou

"Referimo-nos aqui à situação do jogador João Paulo de Souza Mares (Bitello). O jogador não compareceu aos treinos e está desaparecido há 10 dias.

Até onde sabemos, o jogador permanece no Brasil, e seu agente - Sr. Maickel dos Santos Portela - tenta envolver outros clubes brasileiros em negociações sem autorização do Dínamo. Posto isto, o jogador tem contrato longo com o nosso clube.

Embora estejamos profundamente frustrados com a má conduta do jogador, gostaríamos de enfatizar o nosso apreço pelo futebol brasileiro como um dos principais mercados globais. Portanto, devemos ressaltar que quaisquer negociações, passadas ou futuras, iniciadas pelo jogador ou pelo Sr. Portela ou outros representantes, NÃO são autorizadas pelo Dínamo. Assim, sob tais circunstâncias, quaisquer negociações deste tipo constituiriam um incentivo à violação do contrato de trabalho.

Confiamos na sua compreensão desta situação, que consideramos perturbadora e abusiva para qualquer clube de futebol, e pedimos-lhe que tenha esta informação em consideração."

Entenda o cenário

A negociação entre os clubes esfriou nos últimos dias. Afinal, mesmo após um acerto de valores, a verba que seria paga de entrada foi um entrave nas conversas. Dos 18 milhões de euros (cerca de R$ 113 milhões) oferecidos pelo Botafogo, o Glorioso sinalizou que pagaria 2,5 milhões de euros de entrada. Os russos, no entanto, consideraram a quantia baixa e exigiram 10 milhões de euros.

O prazo estipulado entre as partes para chegar a um desfecho da negociação se encerrou na quarta-feira. Entretanto, isso não impede que a transferência seja concretizada.