Promessa da base estreia pelo Botafogo e se emociona nas redes sociais

No último domingo (26), o jovem Kauã Branco, de 18 anos, fez a sua estreia como profissional no triunfo do Botafogo sobre o Bangu, por 2 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida marcou a despedida da equipe alternativa do estadual, que nesta quarta-feira (29), terá a estreia do time principal.

– Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, a toda a minha família por ter confiado em mim e ao meu empresário, Edivaldo Ferraz. Graças a Deus essa minha estreia foi com uma vitória maravilhosa e é uma data que ficará marcada na minha vida. - disso o jogador.

Seguro na partida e com a defesa sem levar gol, o jovem dá sequência em sua trajetória pelo Glorioso. O zagueiro chegou ao clube em julho de 2024, contratado do Mirassol. Rapidamente ganhou espaço e já virou titular da equipe sub-20. Chama a atenção, além da consistência defensiva, a facilidade na bola aérea ofensiva. Nas cinco primeiras partidas pelo sub-20, foram dois gols anotados.

Além do Campeonato Carioca, o atleta também atuou pelo Glorioso na Copinha 2025, e foi um dos escolhidos pelo técnico Carlos Leiria para integrar à equipe para o estadual, e estrear no time principal.

Como foi a estreia?

O Botafogo começou mais leve no primeiro tempo, rodando bastante a bola no campo de ataque. O problema é que ora o time errava muito no terço final do campo, ora parecia ter medo de finalizar. Impaciente, a torcida chegou a vaiar o alvinegro, mas o gol de Patrick de Paula aos 43 minutos, em chute rasteiro de fora da área, acalmou os ânimos.

No segundo tempo, o time seguiu perdendo chances de gol, e para piorar viu o Bangu avançar suas linhas. Nos primeiros 25 minutos, a equipe visitante ficou (um pouco) mais próxima do gol de empate do que o Botafogo de ampliar, mas aí faltou ao Bangu o que faltara nas quatro primeiras rodadas: objetividade. Ronald Belé, aos 5 e aos 24, e Ítalo, aos 17, tiveram chances em chutes de fora da área, mas nos três casos a bola tomou o rumo da linha de fundo. A punição tardou, mas veio: aos 43, Kauê chutou da entrada da área, marcou o segundo e definiu a vitória do Botafogo

O Alvinegro retorna ao estadual nesta quarta-feira (29), em clássico contra o Fluminense, às 21h30, em partida de estreia da equipe campeão da Libertadores. O time comandado por Carlos Leiria é o atual sexto colocado, com seis pontos, e em caso de vitória, para retornar à zona de classificação.

