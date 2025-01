Escalações de Botafogo x Fluminense, pelo Campeonato Carioca

Botafogo e Fluminense estão escalados para o primeiro clássico do Campeonato Carioca, válido pela 6ª rodada da competição. O Alvinegro faz seu primeiro jogo com a equipe principal desde o início da pré-temporada.

A equipe comandada por Carlos Leiria entra em campo com John; Ponte, Lucas Halter, Barboza, Alex Telles; Gregore,, Marlon Freitas, Savarino; Rafael Lobato, Igor Jesus e Matheus Martins. Reforço do Glorioso, Artur não foi relacionado, pois ainda não está regularizado no BID. O atacante Jeffinho sofreu uma lesão durante a pré-temporada do Botafogo e está em fase de transição.

Carlos Leiria comanda treino do Botafogo antes de clássico contra o Fluminense (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Por outro lado, o Fluminense entra em campo com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli, Jhon Arias; Serna, Cano e Canobbio. Uma novidade no Tricolor é a presença de Lelê no banco de reservas após quase 10 meses longe do gramado. No entanto, Mano Menezes não conta com Kauã Elias, que sentiu dores musculares.

Mano Menezes observa treino do Fluminense antes de clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

No Campeonato Carioca, Botafogo e Fluminense somam os mesmos seis pontos, mas o Alvinegro está à frente do Time de Guerreiros por conta dos critérios de desempate. O confronto vale muito para ambos os times, que sonham em chegar na semifinal da competição.