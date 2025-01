O Botafogo está avançando nas negociações para contratar Rwan Cruz, atacante de 23 anos do Ludogorets, da Bulgária. O jogador seria a solução para a vaga deixada por Tiquinho Soares, que se transferiu para o Santos. As conversas entre o clube carioca e o atacante estão em estágio avançado, e um contrato de quatro anos está em discussão. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pelo Lance!

Histórico de Rwan Cruz

Rwan Cruz, com passagens pelo Santos e Vasco, destacou-se no Ludogorets, onde atuou em 81 jogos, marcou 28 gols e fez 11 assistências. Sua performance ajudou o clube a conquistar a Liga Búlgara 2023/2024 e a Supertaça da Bulgária 2023, tornando-o um dos dez maiores artilheiros da história do Ludogorets.



Atualmente, o Ludogorets lidera a liga nacional, com Rwan sendo uma peça-chave no ataque. O jogador está na França para um compromisso pela Liga Europa contra o Lyon, mas sua participação no jogo é incerta devido às negociações com o Botafogo. Espera-se que Rwan desembarque no Rio de Janeiro na próxima semana para se juntar ao elenco alvinegro, caso as negociações prossigam conforme o planejado.