Governo do Uruguai proíbe torcedores do Botafogo na semi da Libertadores

Savarino disputa bola com jogadores do Peñarol (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 28/10/2024 - 14:57 • São Paulo (SP)

O governo do Uruguai proibiu a presença de torcedores do Botafogo no segundo jogo da semifinal da Libertadores, marcado para esta quarta-feira, 30, contra o Peñarol, no Estádio Campeón del Siglo, às 21h30 (de Brasília). A medida foi tomada após conflitos registrados no jogo de ida, no Rio de Janeiro, quando o Botafogo venceu por 5 a 0.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, solicitou oficialmente à AUF (Associação Uruguaia de Futebol) que a partida tenha torcida única, citando “razões de segurança” para evitar novos conflitos. O pedido à AUF foi reforçado por meio de um ofício do Ministério do Interior, Pasta do Governo do Uruguai, que recomendou que a associação tome as providências necessárias junto à Conmebol para garantir que o estádio seja exclusivo para a torcida do Peñarol.

Torcida do Peñarol durante confusão do Recreio dos Bandeirantes (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Confusão no Rio motivou decisão

O Peñarol e as autoridades de segurança do Governo do Uruguai respaldaram a decisão, argumentando que não há estrutura suficiente para garantir a segurança dos torcedores do Botafogo no estádio Campeón del Siglo. A Associação Uruguaia de Futebol também apoiou o pedido de torcida única para evitar mais incidentes entre as torcidas.

— Diante dos incidentes violentos registrados no Rio de Janeiro durante a partida de ida da Copa Libertadores entre Peñarol e Botafogo, decidimos proibir a entrada de torcedores do Botafogo no Estádio Campeón del Siglo para a partida de volta em Montevidéu. Essa medida visa à segurança e à prevenção de novos conflitos — afirmou Martinelli em suas redes sociais.

O Ministério do Interior do Uruguai também enfatizou seu compromisso em garantir a segurança em eventos públicos e destacou que implementará todas as ações necessárias para que a partida ocorra sem incidentes.

Com essa proibição, a expectativa é que a partida ocorra apenas com torcedores do Peñarol, seguindo o protocolo de segurança solicitado após os episódios de violência envolvendo as torcidas no jogo de ida no Brasil.