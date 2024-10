Torcida do Botafogo no Nilton Santos em Botafogo x Peñarol (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)







Publicada em 28/10/2024

A ida da torcida do Botafogo para o jogo decisivo contra o Peñarol pela semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira (30), no Campeón Del Siglo, poderia ser restringida, pelo menos como tentativa junto à Conmebol, por um pedido de Ignacio Alonso, presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF). A informação foi compartilhada por Carlos Manta, um dos membros do comitê da entidade uruguaia, durante entrevista para rádio Carve Deportiva. Apesar do apelo do presidente da AUF, segundo apuração do Lance!, a Conmebol nega que proibirá ou restringirá a torcida do Botafogo de comparecer no confronto contra o Peñarol pela semifinal da Libertadores.

- Nacho Alonso está próximo de todos, chamando autoridades da Conmebol, para que não aconteça mais, sabendo que é muito difícil. Tudo isso é porque o Brasil é muito importante por tudo que arrasta na economia, o que os clubes brasileiros geram. Tampouco é fácil para a Conmebol cortar dos quadros algo que deixa muito dinheiro para a federação. Estamos pressionando para que haja alguma medida. Temos que parar de alguma forma, não acontece só com o Peñarol,, mas com o Nacional, com clubes argentinos, sobretudo no Rio de Janeiro com a polícia - comentou Carlos Manta.

Após cenas de vandalismo da torcida do Peñarol no Rio de Janeiro, no dia do jogo contra o Botafogo, pelo primeiro duelo da semifinal da Libertadores, o clube aurinegro divulgou uma nota, em que criticava a polícia carioca. Assim, de acordo com Manta, há uma preocupação para a segunda partida, principalmente sobre os torcedores alvinegros no estádio e em Montevidéu.

- O que está fazendo Nacho Alonso neste momento, assim como o Peñarol, que está muito preocupado, é que o primeiro passo seja que não se permita torcida visitante quarta no Campeón Del Siglo. Está se fazendo todo o possível, porque tememos muito. Sabemos tudo que viveu muita gente inocente do Peñarol no Rio de Janeiro. É algo difícil. Por mais que aqui as autoridades possam dar garantia, não sei até que ponto - completou o dirigente à rádio uruguaia.

O pedido pode ser aceito?

De acordo com a entidade sul-americana, o regulamento da competicão continental sequer dá margem para que qualquer pedido deste viés seja aceito. Já que o mesmo garante até quatro mil lugares para a torcida visitante na semifinal, o que pode variar, caso haja algum acordo de reciprocidade entre os clubes adversários.

Informações do jogo entre Peñarol x Botafogo

Após a vitória por 5 a 0, no Nilton Santos, Botafogo visita o Peñarol em Montevidéu (URU), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O duelo acontecerá nesta quarta-feira (30) e a bola rola, às 21h30 (de Brasília) no Campeón Del Siglo. Para conquistar a vaga para a final, o time de Artur Jorge precisa não perder a partida por mais de seis gols de diferença. Qualquer outro resultado dá classificação para o Alvinegro.

