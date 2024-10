Conmebol ameaça Peñarol com portões fechados e até mudança de jogo para outro país

Botafogo venceu o Peñarol por 5 a 0 no jogo de ida (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







A Conmebol advertiu a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) não aceitar a determinação do governo do Uruguai que proíbe a presença da torcida do Botafogo no duelo com o Peñarol, no Estádio Campeón Del Siglo, nesta quarta-feira (30). A entidade exigiu a liberação da presença de cerca de 1.600 torcedores brasileiros que compraram ingressos, em carta enviada à AUF. Caso contrário, informou a Conmebol à AUF, o jogo de volta das semifinais da Libertadores pode ocorrer com portões fechados ou até mesmo em outro país (veja a carta abaixo).

O Lance! apurou que a Conmebol deu prazo até esta terça-feira (29), às 10h, no horário do Paraguai e de Brasília, ao Peñarol e ao Ministério do Interior do Uruguai, para garantir, por escrito, a presença e a segurança dos torcedores do Glorioso que compraram ingresso para o jogo no estádio do Peñarol. Na carta, a Conmebol advertiu a AUF que se o Ministério do Interior quisesse exigir torcida única teria de solicitar com, no mínimo, oito dias de antecedência, para que o pedido fosse estudado.

Em maio passado, o Peñarol havia tentado, sem sucesso, proibir a venda de ingressos para a torcida do Rosario Central, da Argentina, no confronto que os dois clubes jogariam no dia 23 de maio, pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, a Conmebol fez a mesma advertência ao clube uruguaio, ameaçando-o, inclusive, com a eliminação do torneio, caso os torcedores do adversário não tivessem garantias de entrar no Estádio Campeón del Siglo. O Peñarol voltou atrás.

Entenda o caso

Nesta segunda-feira (28), o Ministério do Interior do governo do Uruguai proibiu a presença de torcedores do Botafogo no segundo jogo da semifinal da Libertadores, marcado para quarta-feira (30) contra o Peñarol, no Estádio Campeón del Siglo, às 21h30m (de Brasília). A medida foi tomada após conflitos registrados antes e durante o jogo de ida, no Rio de Janeiro, quando o Botafogo goleou por 5 a 0, no Nilton Santos, na última quarta-feira (23).

O ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, solicitou oficialmente à AUF (Associação Uruguaia de Futebol) que a partida tenha torcida única, citando “razões de segurança” para evitar novos conflitos. O pedido à AUF foi reforçado por meio de um ofício do Ministério do Interior, pasta do Governo do Uruguai, que recomendou que a associação tome as providências necessárias junto à Conmebol para garantir que o estádio seja exclusivo para a torcida do Peñarol.

Nota oficial do Botafogo

"O Botafogo discorda veementemente das decisões das autoridades uruguaias. O clube acredita que o Uruguai é um país que reúne plenas condições para garantir a realização do duelo com total segurança. O Botafogo reafirma ainda que é contra qualquer tipo de violência e que preza por uma disputa leal em campo.

O regulamento é claro no sentido de que a obrigação da manutenção da segurança é de responsabilidade do Clube Local ou da Federação/Confederação Nacional. Em face do que foi apresentado, está evidente que o Peñarol e a Polícia de Montevidéu (Policia Nacional do Estado Maior - Ministério do Interior) assumiram a incapacidade em garantir a segurança de torcedores e delegações de ambas as equipes. O Botafogo acredita que essa infração do regulamento não deve passar impune pela Conmebol. Por este motivo, estamos acompanhando junto à entidade os desdobramentos para assegurar o estrito cumprimento do regulamento da competição.

Uma decisão unilateral como esta abre um precedente muito perigoso para a competição, pois o critério de 'falta de segurança' poderá ser usado por qualquer outra agremiação para impedir a entrada da torcida visitante nos jogos da Conmebol. O Botafogo crê que o clube que não garantir segurança da torcida visitante não pode ser beneficiado por suas próprias falhas.

As tensões existentes devem ser resolvidas de forma diplomática pelos clubes. Nesse sentido, o Botafogo tomou todas as providências possíveis - incluindo uma comunicação oficial antes do duelo de ida - onde reforçou a importância de que seus torcedores prezassem pela paz e respeito ao adversário, fato que culminou em um comportamento exemplar dos alvinegros. Porém, o que foi visto desde então, por parte da direção do Peñarol, são discursos inflamados e uma posição contrária à boa prática institucional. Em meio a isso, fica o questionamento: 'Ora, se a direção do Peñarol mostrasse uma postura mais construtiva e pacificadora, estaríamos discutindo este tema de segurança no dia de hoje?'

O Botafogo confia na Conmebol para tomar as medidas cabíveis visando a segurança de todos os envolvidos e a manutenção do equilíbrio esportivo.

Por fim, o Botafogo acionou o Itamaraty, o Ministério dos Esportes e a Policia Federal/Interpol com o intuito de preservar a segurança dos torcedores que estão em Montevidéu."