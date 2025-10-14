CEO do Botafogo detalha finanças: ‘Não vai faltar para 2025’

CEO da SAF do Botafogo, Thairo Arruda respondeu a questionamentos do Conselho Deliberativo em reunião realizada em General Severiano, nesta terça-feira (14). Ao término o gestor fez um balanço considerado positivo sobre a agenda.

Segundo apurou o Lance!, Thairo foi elogiado por membros do Botafogo Associativo nos últimos minutos da reunião. Ele falou por cerca de 90 minutos.

— Em linhas gerais, assim como qualquer clube do Brasil, há dificuldade de caixa. Isso não é novidade para a gente também. A gente sempre teve dificuldade, mas tem um time muito qualificado na área financeira da SAF, que sabe lidar com esse tipo de problema. Não vai faltar para 2025. Não vai. A gente tem antecipações de Almada, John no Nottingham, Cuiabano também. Acabamos de fechar dois patrocínios, um com três anos de contrato. Ainda tem muita receita do ano seguinte. — disse Thairo, ao Lance!.

Uma das respostas de destaque na reunião foi sobre as condições de 2026. O CEO do Botafogo estipulou um aporte de R$ 350 milhões, mas condicionado a muitos fatores.

— O caixa que a gente precisa depende do planejamento para 2026, que está sendo discutido agora. Depende do apetite do investidor. Depende de como a gente vai construir o plano do que vem que ainda está sendo discutido. É muito difícil falar qual é a dificuldade de caixa do Botafogo quando se tem essas discussões em andamento. Eu dei um número porque gosto de dar respostas precisas: "olha, algo em torno de R$350 milhões entre venda de atleta e dinheiro de investidor é um bom número para o ano que vem". De novo, não sou eu que decido isso.