Botafogo fecha com empresa para monitorar arbitragem em clássico com Flamengo

O Botafogo contratou a empresa especializada Good Game para monitorar em tempo real a atuação da arbitragem durante o clássico contra o Flamengo. A partida acontece nesta quarta-feira (15) no estádio Nilton Santos. A decisão foi anunciada pelo clube em nota oficial divulgada nesta terça-feira (14).

O Diretor de Futebol do Botafogo, Leonardo Coelho, visitou a sede da CBF para comunicar o posicionamento do clube a dirigentes da entidade. Durante o encontro, Coelho também solicitou esclarecimentos sobre ofícios enviados anteriormente pelo Botafogo, referentes aos jogos contra Grêmio e Internacional, nos quais o clube alega ter havido falhas graves da arbitragem que prejudicaram os resultados.

Na nota divulgada, o Botafogo afirmou: "O Clube vai realizar monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem na partida, por meio da empresa especializada Good Game, para acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas".

Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja a publicação do Botafogo na íntegra:

"O Botafogo esteve na CBF, representado pelo Diretor de Futebol Leonardo Coelho, onde manifestou o seguinte posicionamento a dirigentes da entidade:

O Botafogo espera uma arbitragem segura, correta e profissional no clássico de amanhã, contra o Flamengo, no Nilton Santos. O Clube não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações, confiando na condução da CBF sobre o tema e na boa atuação de Alex Stefano, que ainda realiza seus primeiros jogos em competições nacionais.

O Clube vai realizar monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem na partida (Ref_Eval + Match_Fix), por meio da empresa especializada Good Game, para acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas.

O Botafogo cobrou explicações sobre os temas tratados nos últimos ofícios enviados, especialmente relacionados aos jogos contra Grêmio e Internacional, em que falhas escandalosas da arbitragem comprometeram os resultados.

O Botafogo reconhece os esforços de Samir Xaud, Presidente da CBF, para melhorar os processos e buscar soluções para grandes temas do futebol brasileiro."