CEO do Botafogo fala sobre gestão da SAF e necessidade de aporte acima de R$ 300 milhões

O Conselho Deliberativo do Botafogo se reuniu nesta terça-feira (14), na sede de General Severiano, para dar continuidade à reunião sobre contas e gestão da SAF comandada por John Textor. Quem representou a parte comandada pelo americano no Glorioso foi o CEO Thairo Arruda, que indicou necessidade de grande aporte no próximo ano.

continua após a publicidade

➡️ Justiça do Rio anula decisões de reunião da SAF, mas mantém Textor no Botafogo

Na reunião, Thairo respondeu perguntas formuladas por conselheiros do clube social, que detém 10% da SAF, e esclareceu pontos abertos pela mesa. Um deles foi sobre fluxo de caixa e já projetando 2026. Segundo o gestor, o Alvinegro tem em caixa o suficiente apenas para mais 30 dias, mas com antecipações e outras vias de receita para fechar 2025.

Para a próxima temporada, a previsão do momento é que, para se manter no topo com um time de alto nível, será necessário cerca de R$ 350 milhões.

continua após a publicidade

Dívidas da SAF do Botafogo

Questionado sobre o cenário de dívidas da gestão, que começou em 2022, Thairo Arruda explicou. Ao todo, seguindo o parâmetro de acionistas, são R$ 300 milhões em impostos, R$ 330 milhões a clubes e R$ 70 milhões em outros passivos. Ele, seguindo muitas aspas de John Textor, garantiu que a Eagle Football, acionista majoritária, deve na casa dos R$ 800 milhões à SAF.

De modo geral, o representante da gestão de John Textor apontou certo erro de gestão da SAF quanto à condução de pagamentos. Isso, inclusive, foi levantado a respeito da irregularidades para obtenção da Certidão Negariva de Débitos, algo fundamental para o social. Nesses moldes, que vencem em 90 dias, o Botafogo paga dois meses e volta a acumular.

continua após a publicidade

No longo período de respostas Thairo Arruda ainda disparou contra o Conselho Deliberativo do Botafogo, indicando que muitos do quadro cobram documentações, mas, quando são apresentadas, não aparecem. O Lance! trouxe detalhes nos últimos dias sobre como o Botafogo Social já não é unânime por Textor.

A dívida da SAF com o clube social está na casa dos R$ 2 milhões. O modelo associativo do Alvinegro é presidido por João Paulo Magalhães, com André Silva como vice.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo