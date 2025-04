Posse de bola improdutiva dá trabalho a Renato Paiva no Botafogo

Ainda com trabalho em construção e adaptação ao novo modelo de jogo, o Botafogo vem encontrando dificuldade em transformar a posse de bola em lances perigosos. A derrota por 1 a 0 para Red Bull Bragantino, no último sábado (12), pelo Brasileirão, escancarou tal deficiência.

Que o técnico Renato Paiva é adepto ao jogo posicional e de controle das ações, não é novidade. Inusitado mesmo, no momento, é o grave problema que o time campeão brasileiro e da América vem enfrentando no terço final em finalizações. Ter a bola é importante, mas isso precisa se transformar em volume de jogo no ataque.

- Vamos trabalhar em cima do que estamos a trabalhar, continuar na questão da nossa posse de bola ser mais duradoura, mais completa, para ser depois mais efetiva, para que a nossa posse termine em jogadas de finalização. Tivemos 60 e muitos por cento de posse de bola, mas se ver as finalizações não são tantas quanto isso - destacou Renato Paiva, em entrevista coletiva.

- Estou mais preocupado neste momento na questão ofensiva. Gerar, criar e finalizar. Isso é aquilo que define uma equipe que quer ser campeã. Uma equipe que quer ser campeã tem que chegar muitas vezes ao gol adversário para marcar muitos gols. Porque essa história de ser muito efetivo, vai lá duas vezes e faz um gol, isso não acontece muitas vezes - completou.

Botafogo tem sequência pesada em meio a ajustes com Paiva

Em campo, as atuações refletem isso. Na abertura do Brasileirão, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, amplo domínio alvinegro e diversas oportunidades desperdiçadas no empate sem gols. Na sequência, em Santiago, o Glorioso foi melhor no primeiro tempo, mas voltou a pecar nas finalizações e perdeu para a Universidad de Chile pela estreia na Libertadores.

Ainda que contra Juventude e Carabobo (VEN) tenha vencido por 2 a 0, foram jogos com condições de um placar mais elástico. Já contra o Massa Bruta, o time criava para chegar no terço final e os erros de fundamentos, como passes e domínios, prejudicaram.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Estádio Nilton Santos. O Glorioso soma quatro pontos no Campeonato Brasileiro.