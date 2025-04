Botafogo tem sequência pesada em meio a ajustes com Paiva

O Botafogo vira a chave após a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, no último sábado (12), mirando uma sequência difícil no apertado calendário do primeiro semestre. A equipe comandada por Renato Paiva volta a campo na quarta-feira (16), no Nilton Santos, contra o São Paulo, para o primeiro compromisso dessa série importante.

A sequência contempla partidas do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O Botafogo joga pela recuperação na competição nacional de pontos corridos, vê clima decisivo no Grupo A do torneio sul-americano e fará sua estreia no mata-mata. Muitos compromissos e pouco tempo para ajuste no trabalho.

Renato Paiva é o técnico do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Logo depois do São Paulo, o Glorioso vai a campo no dia 20 (domingo), em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG. As equipes vivem cenário de revanche após a final da Libertadores de 2024, vencida pelo Botafogo, e contextos parecidos de formação de elenco.

Vem, então, o grande compromisso desta sequência. No dia 23 (quarta-feira), o Botafogo encara o Estudiantes na Argentina pela terceira rodada da Libertadores. Quem vencer, descola do adversário e fica isolado na zona de classificação - os dois times somam três pontos. Lidera a chave a Universidad de Chile, com 100% de aproveitamento, que visitará o Carabobo (VEN) um dia antes.

Na volta ao Rio de Janeiro, dois jogos seguidos no Nilton Santos. O Botafogo encara o Fluminense no dia 26 (sábado), pela sexta rodada do Brasileirão, e no dia 30 o Capital (DF) pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Vale destacar que, até a viagem para Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, serão 14 compromissos sem semana cheia para treinamentos. O Botafogo só terá descanso a partir do dia 2, quando ficará 13 dias em preparação para a estreia contra o Seattle Sounders.