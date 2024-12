Atual campeão da Libertadores, o Botafogo está no Pote 3 do sorteio do Super Mundial de Clubes 2025 que será disputado no ano que vem. O Alvinegro é a única equipe brasileira que não está presente no Pote 1, como Flamengo, Palmeiras e Fluminense. O sorteio será realizado nesta quinta-feira (5).

Além dos brasileiros, o River Plate, que não venceu a Libertadores no período de 2021 até 2024, é outro sul-americano que surgiu como um dos cabeças de chave. Mas por que o Glorioso não está no Pote 1? O Lance! explica.

O Botafogo não está no Pote 1 por conta da questão do Ranking de Clubes da Conmebol, em que não conseguiu ficar entre os quatro melhores colocados. Por conta disso, os Millonarios ocupam um lugar dentre os cabeças de chave, enquanto o Alvinegro ficou no Pote 3. Pelo mesmo motivo, o Boca Juniors também está no mesmo pote que o Botafogo.

O Chelsea se encaixa em um cenário similar ao do Glorioso, uma vez que conquistou a Champions League em 2020/2021. No entanto, os Blues ficaram no Pote 2, enquanto Bayern de Munique, que venceu a Liga dos Campeões pela última vez em 2019/2020, e PSG, que nunca venceu o torneio continental, estão presentes no Pote 1.

Possíveis rivais do Botafogo no Mundial

Com isso, o Botafogo não poderá enfrentar os representantes da mesma confederação (Conmebol) na fase de grupos. Assim, o atual campeão da Libertadores tem quatro opções de adversários do Pote 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e PSG.

Obrigatoriamente, o Botafogo enfrentará dois europeus em sua chave do Mundial de Clubes. Dentre os possíveis rivais do Pote 2 estão: Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e RB Salzburg. Não há restrições de adversários do Pote 4.