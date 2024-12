Campeão da Libertadores com o Botafogo, Thiago Almada não está certo de que continuará no clube para a próxima temporada. Em entrevista ao Olé/Blender, portal argentino, o meio-campista alvinegro expressou que deseja jogar na Europa e que conversas já foram iniciadas.

- Tenho muita vontade de jogar na Europa. Quando vim ao Botafogo, combinei um certo tempo para depois ir para a Europa. Por enquanto tenho a questão do Lyon, que conversei com o dono do clube, que é o mesmo do Botafogo - comentou o meia.

A saída do Alvinegro ainda não é certeza para Almada, mas o jogador de 23 anos também não confirmou presença no Super Mundial de Clubes de 2025. O Botafogo garantiu a última vaga disponível no torneio após a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG na final da Libertadores, no último sábado (30).

- Sabemos que vamos estar, eu não sei se vou seguir no Botafogo o ano que vem, mas sei que o clube vai estar - falou Almada.

Botafogo no Intercontinental

Apesar das dúvidas para o torneio mundial em 2025, o Intercontinental é certeza para Thiago Almada, quem já projeta a vaga para a final contra o Real Madrid, no final de dezembro. O Botafogo, antes da grande decisão, ainda precisa passar por duas etapas, as quartas e semifinal.

- Estamos com muita gana de jogar essas partidas e jogar a final com o Real Madrid

O Botafogo começa a disputa nas quartas de final da competição e encara o Pachuca, do México, detentor da Copa dos Campeões da Concacaf. A partida acontece no próximo dia 11, no Estádio 974, em Doha.

Caso supere os mexicanos, o Botafogo terá pela frente o Al Ahly, do Egito, campeão da Liga dos Campeões da África e está na semifinal porque já venceu um dos playoffs do torneio. O jogo também está marcado para o 974, no dia 14 de dezembro.

A grande decisão acontece no dia 18, diante do Real Madrid, atual campeão europeu. A final da Copa Intercontinental será no Lusail, maior estádio do Qatar e palco da final da Copa do Mundo de 2022.

