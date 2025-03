Patrick de Paula brilha, e Botafogo vence o Novorizontino em amistoso

O Botafogo venceu, por 3 a 1, o amistoso contra o Novorizontino neste sábado (22), no Nilton Santos. O reencontro com a torcida foi o primeiro teste do treinador Renato Paiva antes da estreia no Brasileirão, contra o Palmeiras, no próximo domingo (30). Alexander Barboza e Patrick de Paula, duas vezes, fizeram os gols da equipe alvinegra, enquanto Marlon desconto para o clube paulista.

Depois de cerca de um mês sem jogos oficiais e de preparação para a temporada, o Alvinegro não apresentou grande evolução na primeira etapa do amistoso. Sem muitas alternativas de criação no meio, o Alvinegro apostou em lançamentos e tem encontrou dificuldade de se livrar da marcação do Novorizontino. Com dificuldade de construção de jogadas trabalhadas, o chute de fora da área foi a alternativa encontrada. Aos 39 minutos, Alex Telles colocou uma bola na trave. A bola bateu nas costas do goleiro e sobrou para Alexander Barboza abrir o placar. O gol parece ter dado ânimo ao Botafogo, que ampliou em seguida, com um golaço de Patrick de Paula, que chutou de fora área, depois de uma assistências de Artur.

Os treinadores optaram por substituições nas equipes para a segunda etapa. John, Vitinho, Bastos e Alex Telles foram alguns que deixaram o campo para as entradas de Léo Linck (posteriormente Raul), Mateo Ponte, Jair e Cuiabano, respectivamente. O Botafogo passou a maior parte do tempo final no campo ofensivo, com troca de passes e movimentações para construir as jogadas até o ataque. Com Igor Jesus mais fixo na área, Patrick de Paula foi quem brilhou para marcar mais uma vez. Aos 22 minutos do segundo tempo, Marlon Freitas deu o passe em profundidade, o camisa 99 deixou deu a assistência de calcanhar e o atacante, bem posicionado, chutou forte para fazer o terceiro do Glorioso.

Nos minutos finais, o Novorizontino conseguiu diminuir o placar com um golaço. Marlon recebeu e tentou um chutaço de longe, que mandou no ângulo, sem chances para o goleiro Raul - que fez grandes defesas para assegurar o placar em resposta do Tigre do Vale. Por fim, os únicos jogadores que permaneceram até o apito final foram: Alexander Barboza, Gregore e Artur, enquanto o a equipe paulista mudou o time por completo. Patrick de Paula foi o mais aplaudido pelos 6.931 torcedores que compareceram ao Nilton Santos.

Agora, o Botafogo terá mais uma semana de treino e preparação para encarar o Palmeiras, no próximo domingo (30), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) e marcará o duelo contra o vice e o campeão nacional da última temporada.

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 3 x 1 Novorizontino - Amistoso

🗓️ Data e horário: sábado, 22 de março de 2025, às 16h15 (hora de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Alexander Barboza, 39' /1ºT (1-0); Patrick de Paula, 42'/1ºT (2-0), e 21'/2ºT (3-0); Marlon, 32'/2ºT (3-1)

🟨 Cartões amarelos: Luís Oyama (Novorizontino); Patrick Brey (Novorizontino); Jair (Botafogo); Raul (Botafogo)

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John (Léo Lick e Raul); Vitinho (Mateo Ponte), Bastos (Jair), Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Patrick de Paula (Kauan Lindes); Artur, Santi Rodríguez (Matheus Martins) e Igor Jesus (Rwan Cruz)

NOVORIZONTINO (Técnico: Eduardo Baptista)

Airton (Jordi); Dantas (Renato Palm), César Martins (Rafael Donato), Patrick (Rodrigo Soares), Waguininho e Patrick Brey (Nathan); Jean Irmer, Luís Oyama (Marlon), Matheus Frizzo (Pablo Dyego); Robson (Léo Tocantins) e Léo Natel (Igor Formiga).

