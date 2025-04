Papel de Igor Jesus no Botafogo contraria visão inicial de Paiva

Se tem um jogador do Botafogo que merece ser poupado de críticas após a derrota para o Red Bull Bragantino, no último sábado (12), por 1 a 0 no Nabi Abi Chedid, este é Igor Jesus. O centroavante, que vem sofrendo com abastecimento devido à distância de companheiros, tenta do jeito que pode a condição de um ataque agressivo.

Contra o Massa Bruta, as duas principais chances do Glorioso saíram dos pés do camisa 99. Primeiro, em jogada pela faixa central, Igor arrancou sozinho, teve a opção do passe à esquerda para Alex Telles, mas optou pela finalização. A bola tocou na trave esquerda e ficou na mão do goleiro Cleiton. Já no segundo tempo, recebeu no pivô, girou, bateu forte e o arqueiro fez brilhante intervenção.

Em um modelo de jogo esperado para que o Botafogo jogue em função de Igor, o que se vê é o oposto: o centroavante sai o tempo inteiro para buscar algo diferente e, daí, dar volume no terço final. Isso, inclusive, contraria uma visão inicial do trabalho de Renato Paiva.

Igor Jesus critica atuação do Botafogo e defende Renato Paiva

"Ele tem me cobrado bastante, porque ele tem pedido para eu ficar mais dentro da área. Porque eu estava saindo muito e isso causava dificuldade para eu fazer o gol, porque centroavante tem que estar dentro da área e qualquer bola rebatida tem que estar preparado para fazer o gol. E com essa certeza agora é que eu vou ficar fixo dentro da área para que, quando tiver as oportunidades, poder marcar", disse Igor, em entrevista no CT Espaço Lonier, no dia 20 de março.

Igor Jesus no Botafogo, ainda que com apenas dois gols em 12 jogos na temporada, é o grande nome do elenco até então. O centroavante tem mostrado alto nível técnico e físico em meio a um time ainda com problemas no início de trabalho sob o comando de Renato Paiva.