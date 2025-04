Paiva dedica vitória do Botafogo sobre o Carabobo a Manga

Técnico do Botafogo, Renato Paiva dedicou a Manga, ídolo do clube falecido nesta terça-feira (8), a vitória por 2 a 0 sobre o Carabobo, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Antes de responder a perguntas na entrevista coletiva após a partida no estádio Nilton Santos, o treinador homenageou o eterno goleiro alvinegro.

— Um dia muito triste para a nação botafoguense e o torcedor brasileiro, pelo falecimento do senhor Haílton Corrêa de Arruda, o Manga. Um homem que marcou uma geração, ou várias gerações, na posição dele. Um homem muito influente em seu posto específico, uma referência para muita gente, desde goleiros até treinadores de goleiros, e para nossos torcedores. Um orgulho muito grande de ter feito parte da história do nosso Botafogo, a história que ele engrandeceu e muito com seu esforço, seu trabalho, sua dedicação e sua paixão pelo Botafogo — disse Paiva.

— O grupo quer dedicar a vitória ao Manga, onde quer que ele esteja, sei que vai estar torcendo por nós, jogo após jogo, minuto após minuto, pois esse é um clube que tem muito carinho por ele e vai continuar a ter. Um abraço à família, a dedicatória é também para a família do Manga, um homem que parte fisicamente, mas nunca da memória dos botafoguenses — completou o treinador.

Morte de Manga

Haílton Corrêa de Arruda, o ex-goleiro Manga, ídolo do Botafogo, Internacional e da Seleção Brasileira, morreu nesta terça-feira (8), aos 87 anos. A informação foi confirmada pelo clube carioca nesta manhã.

Manga estava internado no Hospital Rio Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em tratamento contra um câncer de próstata. O presidente do Botafogo, João Paulo de Magalhães Lins, ofereceu o salão nobre de General Severiano para a realização do velório do ídolo alvinegro.

— Faremos todas as homenagens a esse gigante de nossa história, que seguirá eternamente vivo em nossos corações — disse o dirigente.

