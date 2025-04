Jogador do Carabobo deixa campo de ambulância diante do Botafogo

Ezequiel Neira, do Carabobo, precisou deixar o campo de ambulância durante a partida contra o Botafogo nesta terça-feira (8), no Nilton Santos. O duelo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e fique por dentro das principais notícias do esporte

O zagueiro argentino teve choque de cabeça com Gonzalo Mastriani, atacante do Glorioso, dentro da área de defesa da equipe venezuelana, aos 12 minutos do segundo tempo. Imediatamente, o defensor desmaiou e gerou preocupação nos demais jogadores em campo, que pediram pela ambulância.

Neira chegou a se levantar e andar até a maca, mas foi colocado no veículo e retirado do gramado após cinco minutos de paralisação. Ele sofreu corte na cabeça, com sangramento aparente, e foi substituído por Leonardo Aponte. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do jogador.

continua após a publicidade

Quem é Neira, do Carabobo, que deixou campo de ambulância?

Ezequiel Neira é um zagueiro argentino de 24 anos que atua no Carabobo, da primeira divisão da Venezuela. Ele iniciou a carreira nas categorias de base do Instituto de Córdoba e passou por clubes como Sportivo Desamparados e Sol de América, ambos na terceira divisão da Argentina. Em 2024, transferiu-se para o Gimnasia y Tiro de Salta, onde disputou 38 partidas e marcou dois gols. No início deste ano, foi anunciado como reforço do Carabobo para a temporada.

➡️ Botafogo homenageia Manga em duelo pela Libertadores; veja