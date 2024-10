Sócio-torcedor do Botafogo: todas as informações do Camisa 7

O programa Camisa 7 do Botafogo oferece uma variedade de planos e vantagens exclusivas para a torcida alvinegra. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 09:10 • São Paulo

Para se tornar sócio-torcedor do Botafogo pelo programa Camisa 7, basta acessar o site oficial do clube e realizar o cadastro. O torcedor pode escolher o plano que mais atende suas necessidades, completar o preenchimento dos dados e realizar o pagamento da primeira mensalidade. Após a adesão, o sócio-torcedor passa a ter acesso aos benefícios exclusivos, incluindo descontos em ingressos e experiências no Estádio Nilton Santos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O valor dos planos do Botafogo

O programa Camisa 7 do Botafogo oferece diversas opções de planos, cada um com valores e benefícios específicos para o torcedor. Confira os detalhes:

Glorioso: R$ 239,90 mensais, com check-in gratuito em todos os jogos em casa, 2 convidados com 60% de desconto, 50% de desconto no estacionamento, e uma camisa oficial por temporada. Oferece 20% de desconto na Botafogo Store, nível 4 de pontos para resgates, e experiências exclusivas. Inclui patch exclusivo, desconto em bebidas no estádio, e R$ 120 de desconto no Zé Delivery. Vagas esgotadas para o plano de sócio-torcedor do Botafogo em 2024.

R$ 239,90 mensais, com check-in gratuito em todos os jogos em casa, 2 convidados com 60% de desconto, 50% de desconto no estacionamento, e uma camisa oficial por temporada. Oferece 20% de desconto na Botafogo Store, nível 4 de pontos para resgates, e experiências exclusivas. Inclui patch exclusivo, desconto em bebidas no estádio, e R$ 120 de desconto no Zé Delivery. Vagas esgotadas para o plano de sócio-torcedor do Botafogo em 2024. Alvinegro: R$ 149,90 por mês, com check-in gratuito nos jogos em casa, 10% de desconto no estacionamento, 50% de desconto em uma camisa oficial por temporada e 15% de desconto na Botafogo Store. Prioridade 2 na compra de ingressos, nível 3 de pontos e R$ 75 de desconto no Zé Delivery. Vagas esgotadas para o plano de sócio-torcedor do Botafogo em 2024.

R$ 149,90 por mês, com check-in gratuito nos jogos em casa, 10% de desconto no estacionamento, 50% de desconto em uma camisa oficial por temporada e 15% de desconto na Botafogo Store. Prioridade 2 na compra de ingressos, nível 3 de pontos e R$ 75 de desconto no Zé Delivery. Vagas esgotadas para o plano de sócio-torcedor do Botafogo em 2024. Preto: R$ 74,90 mensais, com 60% de desconto nos ingressos, 10% de desconto no estacionamento, 30% de desconto em uma camisa oficial por temporada e 10% de desconto na Botafogo Store. Oferece prioridade 3 na compra de ingressos, nível 2 de pontos, e R$ 40 de desconto no Zé Delivery. Vagas ilimitadas.

R$ 74,90 mensais, com 60% de desconto nos ingressos, 10% de desconto no estacionamento, 30% de desconto em uma camisa oficial por temporada e 10% de desconto na Botafogo Store. Oferece prioridade 3 na compra de ingressos, nível 2 de pontos, e R$ 40 de desconto no Zé Delivery. Vagas ilimitadas. Branco: R$ 34,90 mensais, com 50% de desconto nos ingressos, 10% de desconto no estacionamento, 5% de desconto na Botafogo Store, nível 1 de pontos e R$ 20 de desconto no Zé Delivery. Vagas ilimitadas.

R$ 34,90 mensais, com 50% de desconto nos ingressos, 10% de desconto no estacionamento, 5% de desconto na Botafogo Store, nível 1 de pontos e R$ 20 de desconto no Zé Delivery. Vagas ilimitadas. Glorioso Off-Rio: R$ 149,90 mensais, exclusivo para quem reside fora do RJ. Oferece check-in gratuito para jogos em casa, 2 convidados com 60% de desconto, 50% no estacionamento, e uma camisa oficial por temporada. Inclui patch exclusivo, 20% de desconto na Botafogo Store, nível 4 de pontos, e cupons de R$ 75,00 no Zé Delivery. Vagas esgotadas para o plano de sócio-torcedor do Botafogo em 2024.

R$ 149,90 mensais, exclusivo para quem reside fora do RJ. Oferece check-in gratuito para jogos em casa, 2 convidados com 60% de desconto, 50% no estacionamento, e uma camisa oficial por temporada. Inclui patch exclusivo, 20% de desconto na Botafogo Store, nível 4 de pontos, e cupons de R$ 75,00 no Zé Delivery. Vagas esgotadas para o plano de sócio-torcedor do Botafogo em 2024. Alvinegro Off-Rio: R$ 59,90 mensais, exclusivo para residentes fora do RJ, com 80% de desconto no ingresso, 10% no estacionamento, e 50% de desconto em uma camisa por temporada. Oferece nível 3 de pontos e R$ 30 de desconto no Zé Delivery. Vagas limitadas.

R$ 59,90 mensais, exclusivo para residentes fora do RJ, com 80% de desconto no ingresso, 10% no estacionamento, e 50% de desconto em uma camisa por temporada. Oferece nível 3 de pontos e R$ 30 de desconto no Zé Delivery. Vagas limitadas. Preto Off-Rio: R$ 29,90 mensais, com 60% de desconto no ingresso, 10% no estacionamento, 30% de desconto em uma camisa por temporada, e 10% de desconto na Botafogo Store. Inclui nível 2 de pontos e cupons de R$ 15 no Zé Delivery. Vagas ilimitadas.

R$ 29,90 mensais, com 60% de desconto no ingresso, 10% no estacionamento, 30% de desconto em uma camisa por temporada, e 10% de desconto na Botafogo Store. Inclui nível 2 de pontos e cupons de R$ 15 no Zé Delivery. Vagas ilimitadas. Branco Off-Rio: R$ 19,90 mensais, com 50% de desconto no ingresso, 10% de desconto no estacionamento, 5% na Botafogo Store e nível 1 de pontos para resgates. Inclui 1 cupom de R$ 10 no Zé Delivery. Vagas ilimitadas.

R$ 19,90 mensais, com 50% de desconto no ingresso, 10% de desconto no estacionamento, 5% na Botafogo Store e nível 1 de pontos para resgates. Inclui 1 cupom de R$ 10 no Zé Delivery. Vagas ilimitadas. Cria: Gratuito para menores de 12 anos, com check-in gratuito em todos os jogos e carteirinha digital. Vagas ilimitadas para crianças que quiserem fazer parte do programa de sócio-torcedor do Botafogo ligadas a um titular.

Gratuito para menores de 12 anos, com check-in gratuito em todos os jogos e carteirinha digital. Vagas ilimitadas para crianças que quiserem fazer parte do programa de sócio-torcedor do Botafogo ligadas a um titular. Off Brasil: R$ 300 anuais para torcedores fora do Brasil, com direito a ingresso com acompanhante e tour pelo estádio uma vez ao ano, além de 20% de desconto na Botafogo Store. Pagamento em dólar.

Quais são os benefícios dos planos do Botafogo?

O sócio-torcedor do Botafogo tem acesso a uma série de benefícios exclusivos, que variam de acordo com o plano escolhido. Entre as principais vantagens estão os descontos em ingressos para jogos no Estádio Nilton Santos, prioridade na compra, estacionamento com desconto e experiências de jogo. Os associados também recebem descontos na Botafogo Store, cashback no Zé Delivery e, em alguns planos, até camisas oficiais e acesso ao restaurante do clube. O programa Camisa 7 oferece planos específicos para torcedores residentes fora do Rio de Janeiro e até para botafoguenses fora do Brasil.

Quantos sócios-torcedores o Botafogo tem?

O programa de sócio-torcedor do Botafogo conta atualmente com 75.347 sócios, que reforçam o apoio ao clube e ajudam a fortalecer o Botafogo financeiramente. O número expressivo de associados contribui para o crescimento e a sustentabilidade do clube em todas as competições.