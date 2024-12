Nesta segunda-feira (16), a Polícia Civil do Rio de Janeiro recuperou uma carga de camisas oficiais do Botafogo, avaliada em R$ 2 milhões, que havia sido roubada na última sexta. O roubo ocorreu na Avenida Brasil, na altura do bairro da Penha, Zona Norte do Rio. Os produtos foram encontrados em um veículo abandonado no Complexo da Maré. A ação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, realizada pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), com o apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). A investigação sugere que o roubo foi executado por indivíduos ligados à facção Comando Vermelho (CV), com o objetivo de comercializar os itens roubados.

O sucesso da operação se deve ao intenso trabalho de monitoramento e análise de dados, além de ações de inteligência dos agentes da Polícia Civil. O material esportivo e o veículo usado no crime foram levados para a 42ª DP, sob supervisão do delegado Cristiano Maia, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Caso anterior de roubo de camisas

Este não é o primeiro incidente de roubo envolvendo o clube carioca. No ano anterior, um caminhão que transportava uniformes do Botafogo também foi alvo de criminosos.

