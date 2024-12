Novo Almada? Conheça o possível substituto do meia no Botafogo

Depois de um ano histórico, Thiago Almada, um dos principais personagens dos títulos conquistados pelo Botafogo este ano, confirmou que não fica no time para 2025. Contudo, o Glorioso procura um substituto para o meia na próxima temporada. A torcida gloriosa só pensa em um jogador: Miguel Almirón, do Newcastle, da Premier League.

continua após a publicidade

➡️ Ídolo do Botafogo, Gatito é o maior pegador de pênaltis da Série A desde 2014

Quem é Almirón?

Nascido em Assunção, no Paraguai, Almirón foi revelado pelo Cerro Porteño em 2013, onde passou duas temporadas. Após destaque no futebol local, o meia foi contratado pelo Lanús, da Argentina, sendo considerado uma das maiores promessas do futebol latino. Pela equipe argentina, ele fez 45 jogos, com quatro gols e cinco assistências.

Em meio ao fenômeno de jovens sul-americanos nos Estados Unidos, Almirón foi contratado pelo Atlanta United por oito milhões de doláres. A equipe é a mesma a qual Almada jogava antes de se transferir para o Botafogo. Em duas temporadas, o paraguaio teve 22 gols e 21 assistências em 70 partidas. Por títulos, ele foi campeão da MLS em 2018.

continua após a publicidade

Com 25 anos, Almirón foi vendido para o Newcastle, da Inglaterra, por 21 milhões de euros, em 2019, sendo a transferência mais cara da história da liga norte-americana. O paraguaio está no clube inglês até hoje, com 219 partidas disputadas, além de 30 gols e 12 assistências. Pela seleção nacional, ele é convocado desde 2015, e conta com 64 jogos e oito bolas na rede.

Aos 30 anos, Almirón fez apenas dez partidas, sem gol ou assistência, na atual temporada. Com a camisa 10 do Paraguai, ele realizou dez jogos neste ano pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Canhoto de 1,74m, Almirón destaca-se pela velocidade nas transições ofensivas e capacidade de condução de bola em progressão. Por posição no campo, ele pode jogar como ponta-direita ou meia ofensivo.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A imprensa internacional informou que o Newcastle estabeleceu um valor mínimo de 10 milhões de dólares, cerca de R$ 61,5 milhões na cotação atual, para uma possível negociação. Até o momento, os representantes de Almirón não foram oficialmente abordados pelo clube, segundo o portal "Ge".