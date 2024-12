Artur Jorge, técnico do Botafogo, foi indicado ao prêmio de melhor técnico da América do jornal uruguaio "El País", nesta quarta-feira (25). O reconhecimento vem após um ano de destaque para o treinador, que conduziu o Botafogo à vitória na Copa Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro. Os outros concorrentes ao prêmio são Gustavo Costas (Racing), Diego Aguirre (Peñarol), Lionel Scaloni (seleção argentina) e Gustavo Alfaro (seleção paraguaia).

O prêmio, entregue no ano passado ao técnico Fernando Diniz, pelo seu desempenho no Fluminense campeão da Libertadores em 2023, é decidido por votação de mais de 200 jornalistas especializados. Lionel Scaloni, após conquistar a Copa América em 2021 e a Copa do Mundo em 2022, foi indicado novamente após levar a seleção argentina à vitória na Copa América nos Estados Unidos em 2024. Gustavo Alfaro destacou-se ao manter-se invicto desde que assumiu a seleção paraguaia em setembro, após um período inicial com a Costa Rica.

John levanta a taça de campeão brasileiro com o técnico Artur Jorge ao fundo. (foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Futuro de Artur Jorge em aberto

Protagonista de uma temporada fantástica do Botafogo em 2024, o treinador Artur Jorge segue com futuro indefinido na equipe. Em entrevista à rádio portuguesa "TSF", o luso foi questionado sobre os próximos passos da carreira e deixou claro que está aberto às oportunidades que o mercado oferecer. Após a conquista do Brasileirão e da Libertadores, o técnico teve seu nome ligado ao Al-Rayyan, do Catar.

— Nesta altura, o futuro está em aberto. Estou avaliando onde será o meu ano de 2025. Nesta altura, após sair de Portugal, da minha zona de conforto, não é problema para mim problema onde quer que seja. É uma questão de projeto, que possa olhar para ele e me identificar, saber que serei feliz e ter possibilidade de competir e lutar por títulos - admitiu Artur Jorge.