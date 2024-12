Anunciado como reforço do Cerro Porteño, do Paraguai, Gatito Fernández deixa o Botafogo como um dos maiores ídolos recentes da história do clube. Desde 2017 no Glorioso, o paraguaio termina sua passagem com uma característica que todo torcedor aprova em um goleiro: pegador de pênaltis.

No futebol brasileiro desde 2014, Gatito viu 44 cobranças serem batidas contra a sua meta, 42 delas foram realmente no gol, e dessas, defendeu 15. Assim, ele tem 35,7% de aproveitamento, defendendo pouco mais de um a cada três pênaltis cobrados. Dessa maneira, o paraguaio lidera o ranking de goleiros com maior eficiência do país, ao lado de Felipe Alves e Jandrei, reservas de Fluminense e São Paulo, respectivamente.

Carreira

Nascido em Assunção, no Paraguai, Gatito foi revelado pelo seu clube do coração, Cerro Porteño, em 2007. No período, ele foi emprestado para Estudiantes e Racing, da Argentina, e Utrecht, dos Países Baixos.

Em 2014, o goleiro foi contratado pelo Vitória para ser reserva de Wilson. O paraguaio foi um dos grandes responsáveis na campanha do acesso do Leão para a elite nacional, em 2015. No ano seguinte, o Figueirense anunciou a contratação de Gatito após a saída de Alex Muralha para o Flamengo. Pelo clube catarinense, ele foi um dos melhores goleiros do país na temporada.

De ídolo para aposta, o Botafogo anunciou a contratação de Gatito em 2017 por conta da lesão de Jefferson no ano anterior. Na temporada de estreia, o goleiro protegeu 47% dos pênaltis que foram batidos contra a meta gloriosa: 17 cobranças e 8 defesas, que você relembra abaixo.

Richard Ortiz - Olimpia x Botafogo - Pré-Libertadores - 2017 Jorge Mendonça - Olimpia x Botafogo - Pré-Libertadores - 2017 Julián Benítez - Olimpia x Botafogo - Pré-Libertadores - 2017 ​Diego Souza - Botafogo x Sport - Copa do Brasil - 2017 ​Jô - Corinthians x Botafogo - Brasileirão - 2017 ​Cueva - Botafogo x São Paulo - Brasileirão - 2017 ​Marcelo Oliveira - Botafogo x Grêmio - Brasileirão - 2017 ​Thiago Carleto - Coritiba x Botafogo - Brasileirão - 2017

Em passagem marcada por grandes defesas e lesões graves, Gatito deixa o Botafogo como o atleta estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa alvinegra, com 218 partidas em oito temporadas. Neste ano, fez parte da campanha histórica dos títulos da Libertadores e do Brasileirão. Antes, também conquistou o Campeonato Carioca, em 2018, e a Série B, em 2021.

