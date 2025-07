O Botafogo tem conversas pela contratação do centroavante Rafa Mir, de 28 anos, atualmente no Sevilla, da Espanha. O espanhol está na lista de negociações do clube após período de empréstimo e há sinal verde para um desfecho nos próximos dias. A situação, no entanto, é embrionária e não evoluiu para oferta oficial devido aos valores elevados.

Rafa Mir foi contratado pelo Sevilla em 2021, junto ao Wolverhampton, da Inglaterra, por 16 milhões de euros, e emprestado em julho de 2024 ao Valencia. Na temporada passada (24/25), o atacante teve apenas 22 exibições, com dois gols marcados e duas assistências em jogos de LaLiga e Copa do Rei.

Conforme apurou a reportagem do Lance!, no entanto, o espanhol foi apenas oferecido nos últimos dias. A SAF colheu informações de taxa de transferências e salário, mas ainda não avançou para uma proposta oficial. As respostas recebidas sobre condições para negociação foram além do orçamento do clube.

O centroavante acumula passagens por outros clubes conhecidos no futebol europeu, como Huesca, Nottingham Forest e Las Palmas, e também pela seleção espanhola. Ele foi formado pelo Valencia e estreou profissionalmente na equipe B.

O Botafogo vive momento de reformulação em meio a saídas no elenco e precisa repor no ataque. Foram negociados recentemente Elias Manol e Rwan Cruz, para Santa Clara e Real Salt Lake, respectivamente. O técnico Davide Ancelotti conta atualmente apenas com Arthur Cabral e Mastriani.

Polêmica recente envolvendo Rafa Mir

Em setembro de 2024, Rafa Mir foi denunciado e detido sob acusação de agressão sexual contra duas mulheres em Valência. Ele, com um amigo, também envolvido, foi colocado em liberdade provisória após julgamento.

Rafa Mir chegou e perder seu passaporte e foi proibido de deixar o território espanhol, precisando manter uma distância de pelo menos 500 metros das duas vítimas da suposta agressão.