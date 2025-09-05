menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Nathan Fernandes, do Botafogo, sofre fratura e passará por cirurgia

Jogador estava à serviço da Seleção Sub-20 para período de treinos em Atibaia-SP

Nathan Fernandes, do Botafogo, treinava com a Seleção Sub-20 (Foto: Nelson Terme/CBF)
imagem cameraNathan Fernandes, do Botafogo, treinava com a Seleção Sub-20 (Foto: Nelson Terme/CBF)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
17:11
  • Matéria
  • Mais Notícias

Novo problema no Botafogo. Convocado por Ramon Menezes para período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-20, o atacante Nathan Fernandes sofreu uma fratura no antebraço e precisará passar por cirurgia para reparo da lesão. As informações são do "Canal do Anderson Motta" e foram confirmadas pela reportagem do Lance! nesta sexta-feira (5).

continua após a publicidade

➡️De volta ao Botafogo, Cuiabano poderá enfrentar o Vasco na Copa do Brasil?

➡️Neto mira títulos com o Botafogo ainda em 2025: ‘Seguir convictos’

Sequência no Botafogo

Nathan Fernandes já está sob os cuidados do departamento médico alvinegro. Como de praxe, o Botafogo não informou o prazo de recuperação do atacante de 20 anos, que sonha com nova convocação para defender a Amarelinha na Copa do Mundo da categoria, que terá início no dia 28 de setembro, contra o México.

O atacante, que atua pelos lados do gramado, vinha recebendo oportunidades no Alvinegro pelo técnico Davide Ancelotti. Na atual temporada, o jogador soma 16 partidas, sendo dez pela Série A do Brasileirão, três pela Copa do Brasil e três pela Libertadores.

continua após a publicidade
Nathan Fernandes desfalcará o Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Nathan Fernandes desfalcará o Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A Seleção Sub-20, do técnico Ramon Menezes, passa por janela no Centro de Treinamento do Red Bull Bragantino, em Atibaia-SP, durante a Data Fifa para compromissos da Seleção principal. O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo da categoria, no chamado "grupo da morte", ao lado de Marrocos, Espanha e México.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias