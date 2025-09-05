Nathan Fernandes, do Botafogo, sofre fratura e passará por cirurgia
Jogador estava à serviço da Seleção Sub-20 para período de treinos em Atibaia-SP
Novo problema no Botafogo. Convocado por Ramon Menezes para período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-20, o atacante Nathan Fernandes sofreu uma fratura no antebraço e precisará passar por cirurgia para reparo da lesão. As informações são do "Canal do Anderson Motta" e foram confirmadas pela reportagem do Lance! nesta sexta-feira (5).
Sequência no Botafogo
Nathan Fernandes já está sob os cuidados do departamento médico alvinegro. Como de praxe, o Botafogo não informou o prazo de recuperação do atacante de 20 anos, que sonha com nova convocação para defender a Amarelinha na Copa do Mundo da categoria, que terá início no dia 28 de setembro, contra o México.
O atacante, que atua pelos lados do gramado, vinha recebendo oportunidades no Alvinegro pelo técnico Davide Ancelotti. Na atual temporada, o jogador soma 16 partidas, sendo dez pela Série A do Brasileirão, três pela Copa do Brasil e três pela Libertadores.
A Seleção Sub-20, do técnico Ramon Menezes, passa por janela no Centro de Treinamento do Red Bull Bragantino, em Atibaia-SP, durante a Data Fifa para compromissos da Seleção principal. O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo da categoria, no chamado "grupo da morte", ao lado de Marrocos, Espanha e México.
