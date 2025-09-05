Neto mira títulos com o Botafogo ainda em 2025: ‘Seguir convictos’

Novo titular da meta do Botafogo após a venda de John, o goleiro Neto chegou cercado de expectativas para o restante da temporada. O experiente arqueiro, de 36 anos, projetou um segundo semestre vitorioso para o Alvinegro, vivo nas duas frentes.

O Glorioso está em 5º lugar no Brasileirão, com 35 pontos, e nas quartas de final da Copa do Brasil, a decidir classificação na próxima quinta-feira (11), em casa, contra o Vasco. Neto projetou protagonismo imediato e a possibilidade de levantar uma taça em sua primeira temporada no clube.

— O objetivo sempre é ganhar todas as competições. Sabemos que a competitividade é muito alta, mas temos que ser consistentes e seguir convictos no nosso trabalho. Dependemos só de nós e vamos focar ao máximo para alcançar esses títulos — disse Neto.

Neto chegou com muita responsabilidade. Primeiro, por substituir John, campeão brasileiro e da Libertadores em 2024. Em seguida, vem a "casca" do atleta, com passagens por Fiorentina, Juventus, Valencia, Barcelona e Arsenal.

Neto em ação na vitória do Botafogo sobre o Juventude (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Em dois jogos com o goleiro de titular, o Botafogo tem duas vitórias: 3 a 1 sobre o Juventude, fora de casa, e 4 a 0 no Nilton Santos, para cima do Bragantino.

— Foi muito bom estrear e iniciar essa caminhada com vitória, isso dá muita confiança para a sequência do trabalho no clube — completou Neto.

Neto renova com a uhlsport

Fora de campo, Neto também viveu uma semana importante. O goleiro renovou seu contrato de patrocínio com a uhlsport, marca alemã referência mundial em luvas para goleiros.

“Estou muito feliz com a uhlsport. A qualidade das luvas é muito alta e me passa a segurança que preciso dentro de campo”, destacou.